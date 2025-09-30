Идем на восток

ОАЭ стремительно превращаются в новый центр притяжения для российского капитала: десятки компаний переносят сюда свои холдинги. Сделки M&A в ОАЭ открывают бизнесу новые возможности, но требуют учета местной специфики. Партнеры White Square Евгений Королев и Алексей Мареев — о том, на что при проведении сделок в этом регионе следует обращать особое внимание.

В последние годы Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) уверенно зарекомендовали себя как ведущий финансовый и бизнес-центр Ближнего Востока. Их выгодное географическое положение, развитая финансовая и бизнес-инфраструктура, налоговые преференции, а также политическая и экономическая стабильность делают ОАЭ идеальной базой для ведения международного бизнеса.

Относительная санкционная нейтральность ОАЭ, конфиденциальность и гибкость правового регулирования сделали эту страну естественным выбором для российского бизнеса, который ищет наиболее подходящие иностранные юрисдикции для своих международных холдинговых и торговых структур. За последние три года десятки компаний, связанных с Россией, перевели свои холдинги в ОАЭ из таких традиционных европейских юрисдикций, как Кипр, Нидерланды и Люксембург.

В настоящее время в ОАЭ базируется множество компаний, тесно связанных с российским рынком и бизнесом. В связи с этим вопросы структурирования и реализации сделок M&A, касающихся компаний в ОАЭ, становятся для российского бизнеса все более актуальными.

Однако особенности сделок M&A в этой стране требуют внимательного подхода к местной специфике, особенно когда речь идет о выборе юрисдикции для структурирования сделок, об использовании отдельных инструментов сделок и организации профессиональной инфраструктуры.

Инфраструктура для сделок

В отличие от стран с единой правовой системой, в ОАЭ существует несколько правовых режимов, каждый из которых имеет собственных регуляторов, суды и корпоративное законодательство. Юрисдикции в ОАЭ можно разделить на материковые (оншорные) для каждого из семи эмиратов и свободные экономические зоны, которых насчитывается свыше 40 (DIFC, ADGM, JAFZA, RAKEZ, IFZA, KIZAD, DMCC и другие).

Некоторые свободные зоны имеют гибкое корпоративное регулирование, которое, во многом, основывается на принципах общего права. Например, правовая система cвободной зоны Abu Dhabi Global Market (ADGM) в целом основана на английском общем праве и статутах: она позволяет более разнообразно подходить к структурированию акционерного капитала компаний и, соответственно, дает дополнительный инструментарий по настройке опционных программ для их менеджмента.

Основные преимущества свободных зон по сравнению с материковыми юрисдикциями включают налоговые льготы (для отдельных видов деятельности), упрощенные процессы регистрации и передачи акций. В частности, ключевые для сделок M&A свободные зоны обладают высоким уровнем «оцифрованности». Это благоприятно сказывается на простоте и скорости взаимодействия с регистратором компаний для целей осуществления различных корпоративных действий (например, замены лиц в органах управления). В отношении передачи акций также зачастую есть возможность направления распорядительных документов на осуществление сделки посредством онлайн-кабинета или иных цифровых каналов.

При этом стоит отметить, что вовлеченность в сделку компании из свободной зоны, как правило, требует участия корпоративных сервис-провайдеров, которые выступают единым окном взаимодействия с регистратором соответствующей зоны. И, в отличие от иных популярных недружественных юрисдикций (например, Кипра), в ОАЭ по-прежнему наблюдается большой выбор корпоративных сервис-провайдеров, готовых сопровождать проекты с прямым или косвенным участием российских инвесторов.

Не менее значимым элементом инфраструктуры, необходимым для эффективной реализации сделок M&A, является место рассмотрения споров, возникающих из соответствующих сделок. ОАЭ предлагает в этой части уже проверенный на практике третейский институт в виде Международного арбитражного центра Дубая (DIAC). В текущей политической обстановке он позволяет рассматривать споры в нейтральной юрисдикции, формировать подходящий состав арбитров и рассчитывать на возможность исполнения решения в будущем.

Отдельные инструменты сделок M&A

Одной из особенностей сделок с акциями в ОАЭ, как и во многих других юрисдикциях, является промежуток времени между совершением распорядительных действий и переходом титула на акции. В зависимости от юрисдикции приобретаемой компании и других параметров сделки этот интервал может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев (например, в случае получения регуляторных одобрений).

С учетом этого временного интервала использование платежного эскроу для обеспечения передачи покупной цены против титула на акции является в ОАЭ распространенной практикой. Классический платежный эскроу предполагает, что банк, выступающий эскроу-агентом, получает от покупателя цену обычно до подписания распорядительных документов по передаче акций и перечисляет покупную цену на счет продавца уже после перехода титула на акции.

В ОАЭ также можно встретить использование документарного эскроу, когда предметом эскроу является набор документов, необходимых для закрытия сделки, или менеджер-чек (разновидность чека, платеж по которому полностью обеспечен банком покупателя). Эскроу-агентом для таких чеков, как правило, выступает компания, предоставляющая корпоративные услуги.

Использование документарного эскроу вместо классического платежного может быть более оптимальным, поскольку оно обеспечивает более сжатые сроки согласования условий эскроу-соглашения и меньшую стоимость по сравнению с традиционными эскроу-соглашениями.

Необходимо также отметить, что в ОАЭ достаточно распространена практика страхования ответственности продавца по сделкам M&A. Такие страховые продукты пользуются повышенным спросом со стороны инвестиционных фондов, которым важно минимизировать риски ответственности после завершения сделки. Страховые компании, предлагающие соответствующие услуги в ОАЭ, глубоко интегрированы в международные финансовые рынки и поэтому накладывают ряд ограничений на работу с российскими активами и бенефициарами. При этом возможность использования данного вида страхования возможна в отношении международных контуров бизнеса, напрямую не связанных с Россией.