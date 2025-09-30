Сделки года

Институт сделок M&A продолжает выполнять роль показателя экономической динамики. В специальном рэнкинге ИД «Коммерсантъ» собрал и структурировал сделки, предоставленные юридическими фирмами, выделив те, которые, по мнению редакции, нагляднее всего демонстрируют перемещение капиталов с января по сентябрь 2025 года.

В рэнкинг вошли сделки M&A, предоставленные юридическими фирмами и отобранные редакцией “Ъ” за период с января по сентябрь 2025 года. В рэнкинг включены сделки, которые классифицируются как внутренние (когда актив находится на территории России и покупателем выступает российский резидент, однако продавцом является иностранный инвестор), и сделки российских инвесторов за рубежом.

Однако из-за невозможности осветить все подобные проекты в одном материале порогом отсечения стали сделки, частично или полностью не находящиеся под NDA. Далеко не все кейсы становятся публичными и не все юридические фирмы готовы делиться информацией об участниках, сути или стоимости сделки. Компании, имеющие крупных клиентов с перспективой долгого сотрудничества, часто связаны обязательствами конфиденциальности и не предоставляют для исследования информацию о таких делах. Для минимизации этих рисков редакция основывалась как на данных, полученных от представителей самих юридических фирм, так и на сведениях публичного характера.

Информация по каждой сделке предоставлялась в следующих категориях: отрасль; наименование объекта сделки; регион; продавец (конечный бенефициар); покупатель (собственник покупателя); юридическая фирма, сопровождающая сделку; формат сделки; размер пакета акций/долей (%); стоимость сделки (руб./$); характеристика, состояние сделки; описание сделки.

Исследование проводилось по сделкам, совершенным в 22 отраслях: IT, добыча полезных ископаемых, легкая промышленность, машиностроение, металлургия, пищевая промышленность, прочие производства, связь, сельское хозяйство, СМИ, спорт, страхование, строительство и девелопмент, ТМТ, торговля (FMCG), транспорт, ТЭК, услуги, финансовые институты, фармацевтика, химическая и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика.

Согласно методологии отбора сделок, учитывались сделки по купле-продаже пакетов акций/долей не менее 50% или консолидации таковых в компаниях с участием российского капитала либо активов на территории РФ стоимостью от $1 млн, о которых стало известно в течение периода исследования.

Критериями для принятия сделки к исследованию служили: завершение сделки; одобрение сделки советом директоров компании, собранием акционеров, антимонопольными органами; подписание соглашения о намерениях.

Не учитывались сделки: с пакетами менее 50%, если только речь не шла о консолидации контрольного пакета; стоимостью менее $1 млн; совершенные в рамках холдинга либо единой группы лиц, являющихся конечными бенефициарами компаний—участниц сделки.

Стоимость сделок, оцененных в рублях, евро и иной валюте, пересчитывалась в доллары США по курсу ЦБ РФ на 1 сентября 2025 года.

IT

Отрасль: IT, TMT

Наименование объекта сделки: АО «Заряд!» (сервис «Бери Заряд!», специализирующийся на шеринге пауэрбанков)

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): основатели и инвесторы АО «Заряд!»

Покупатель (собственник покупателя): компании группы «Яндекс»

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Level Legal Services со стороны продавца, Orion со стороны покупателя

Формат сделки: купля-продажа акций

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: не разглашается

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Команда Level Legal Services консультировала ключевых акционеров АО «Заряд!», а команда Orion — группу «Яндекс» в рамках сделки по приобретению 100% акций АО «Заряд!». Сервис «Бери Заряд», являющийся лидером на рынке сервисов аренды пауэрбанков, в мае 2024 года провел pre-IPO раунд, по итогам которого привлек более 200 инвесторов и 750 млн руб. инвестиций. Сделка по приобретению сервиса «Бери Заряд» группой «Яндекс» предполагала поэтапный выкуп акций инвесторов pre-IPO раунда, организованный через брокера, который сопровождался приобретением акций учредителей и финансовых инвесторов.

В рамках сделки команды Orion и Level Legal Services участвовали в структурировании сделки, подготовке трансакционной документации и переговорах по сделке, а также сопровождали подписание и закрытие сделки. Также команда Orion провела правовую проверку (legal due diligence) сервиса.

Отрасль: IT

Наименование объекта сделки: создание совместного предприятия с основателями группы компаний SolidSoft (один из крупнейших российских разработчиков межсетевых экранов для защиты веб-приложений (Web Application Firewall)

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): SolidSoft (ООО «СолидСофт»)

Покупатель (собственник покупателя): МКПАО «Яндекс»

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Delcredere со стороны продавца, «Меллинг, Войтишкин и партнеры» со стороны покупателя

Формат сделки: купля-продажа доли

Размер пакета акций/долей: 50%

Стоимость сделки: не разглашается (возможная сумма сделки — 3–4 млрд руб., согласно открытым источникам)

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: В рамках сделки SolidSoft и Yandex B2B Tech (подразделение «Яндекса», занимающееся разработкой и развитием решений для корпоративного сектора) создадут совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой сервисов и продуктов в области кибербезопасности, например инструментов, которые позволят бизнесу защищать свои веб-приложения от атак и других современных угроз. Уникальность проекта заключается в том, что созданные им решения будут доступны как в облаке, так и по модели on-premises, то есть клиенты смогут развернуть их на своей собственной инфраструктуре. Кроме того, в планах партнеров, используя опыт и технологии друг друга, усилить механизмы защиты клиентов с использованием ИИ-технологий.

Основатели SolidSoft стремились не только к установлению паритетного партнерства с ключевым игроком IT-рынка, но и к сохранению определенной степени автономии в управлении бизнесом. Руководство совместным предприятием будет осуществляться основателями SolidSoft, при этом компания продолжит развивать свои собственные продукты, а все существующие соглашения SolidSoft с клиентами и партнерами останутся в силе. По условиям сделки «Яндекс» и основатели SolidSoft имеют равные доли в СП: «Яндекс» получил свою долю в СП в результате приобретения 50-процентной доли в SolidSoft; помимо этого, согласно условиям сделки, «Яндекс» получит опцион на увеличение своей доли в будущем. Команда Delcredere консультировала SolidSoft по различным корпоративным вопросам. Команда «Меллинг, Войтишкин и партнеры» консультировала Yandex B2B Tech по всем аспектам создания СП, включая вопросы корпоративного права и интеллектуальной собственности.

Отрасль: IT, TMT

Наименование объекта сделки: все существенные активы разработчика в сфере кибербезопасности F.A.C.C.T (ранее — Group IB)

Регион: Российская Федерация (Москва)

Продавец (конечный бенефициар): акционеры группы F.A.C.C.T.

Покупатель (собственник покупателя): АО «Сайберус»

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Никольская Консалтинг» со стороны продавца, Better Chance со стороны покупателя, Seven Hills Legal — консультант покупателя по вопросам интеллектуальной собственности

Формат сделки: купля-продажа активов

Размер пакета акций/долей: до 100% активов

Стоимость сделки (руб./$): не разглашается

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Консультирование фонда «Сайберус» в связи c приобретением до 100% разработчика в сфере кибербезопасности F.A.C.C.T. для создания новой ИБ-компании.

Инвесторы формируют ИБ-компанию нового поколения, которая будет образована на базе активов, технологий и кадров F.A.C.C.T. Новая компания сфокусируется на разработке новой линейки технологий предотвращения и расследования киберпреступлений, в том числе путем внедрения решений и сервисов, приобретаемых у группы F.A.C.C.T.

В рамках проекта юристы Better Chance консультировали клиента по всем трансакционным вопросам сопровождения сделки.

Отрасль: IT

Наименование объекта сделки: Technored (ведущий разработчик промышленных роботов в России)

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): Technored

Покупатель (собственник покупателя): ГК «Вартон», Денис Фролов (совладелец группы «Астра» и «Байкал Электроникс»)

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: ASB Consulting Group со стороны продавца

Формат сделки: купля-продажа акций

Размер пакета акций/долей: 51%

Стоимость сделки: 750 млн руб. с учетом двух этапов сделки (общий объем инвестиций в партнерство составит около 6,5 млрд руб. до 2030 года)

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание сделки: ASB Consulting Group консультировала по вхождению инвестиционной компании «Вартон» в состав участников ООО «Технорэд», включая структурирование сделки, участие в переговорах, подготовку и согласование всех документов по сделке: корпоративный договор и устав, опционы, а также сопутствующие документы для полного закрытия сделки, обеспечив юридическую поддержку на всех этапах. Структура сделки и документы, разработанные ASB Consulting Group, учитывали все этапы участия инвестора в компании, а также выполнение сторонами взаимных обязательств по будущим этапам вплоть до планируемого выхода «Технорэд» на IPO с учетом преобразования в АО. Technored совместно с «Астрой» за пять лет планирует выпустить не менее 25 тыс. роботов и робототехнических комплексов, а также провести IPO. Сделка является важным шагом в развитии российской робототехники.

Отрасль: IT, TMT

Наименование объекта сделки: группа «Вока-Тек»

Регион: Российская Федерация, Республика Казахстан

Продавец (конечный бенефициар): физические лица

Покупатель (собственник покупателя): ПАО «Вымпелком»

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Alumni Partners со стороны покупателя

Формат сделки: купля-продажа акций

Размер пакета акций/долей: 44% (консолидация до 64%)

Стоимость сделки): не разглашается (возможная сумма сделки — 500 млн руб., согласно открытым источникам)

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Alumni Partners выступила юридическим консультантом ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») в сделке по приобретению 44% долей в уставном капитале ООО «Вока-Тек», ведущего российского разработчика решений в области речевой аналитики и мониторинга взаимодействия персонала с клиентами. Ранее в компанию инвестировал ИТ-фонд «Хайв», контролируемый «Билайном», сохранившим в проекте долю размером в 20% — таким образом, совокупная доля прямого и косвенного владения в проекте составила 64%. Сделке предшествовала реструктуризация владения казахстанской частью бизнеса, позволившая сконцентрировать права владения группой в России.

ООО «Вока-Тек» является разработчиком инновационного решения на базе аудиобейджа — носимого устройства, фиксирующего диалог между сотрудником и клиентом, а также программного обеспечения, включающего автоматическое распознавание речи и аналитическую платформу с гибкой системой представления и визуализации данных.

Увеличение доли владения в проекте позволит «Билайну» укрепить позиции на рынке речевой аналитики, интегрировать возможности голосовой аналитики с системами видеонаблюдения и видеоаналитики «Билайна», развивать ИИ-инструменты и масштабировать совместные продукты для предложения клиентам.

Добыча полезных ископаемых

Отрасль: добыча полезных ископаемых

Наименование объекта сделки: акции публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа компаний» (ПАО ЮГК) — одного из крупнейших золотодобывающих предприятий России

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): физическое лицо

Покупатель (собственник покупателя): АО «ААА Управление капиталом» (входит в группу «Газпромбанк»)

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: VERBA LEGAL — со стороны продавца

Формат сделки: купля-продажа активов

Размер пакета акций/ долей: 22%

Стоимость сделки: более 24 млрд руб.

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Комплексное юридическое сопровождение сделки по продаже 22% акций публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа компаний» (ПАО ЮГК) — одного из крупнейших золотодобывающих предприятий России. АО «ААА Управление капиталом», входящее в группу «Газпромбанк», приобрело 22% акций у президента и основного акционера ПАО ЮГК — по итогам сделки президент остался крупнейшим акционером ПАО ЮГК с пакетом акций в размере 67,8% от уставного капитала компании. Доля акций компании в свободном обращении осталась на уровне 10,15%.

Отрасль: добыча полезных ископаемых

Наименование объекта сделки: Zapadnaya Gold Mining (ГРК «Западная»)

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): акционеры МКАО «Западная Голд Майнинг Лимитед»

Покупатель (собственник покупателя): частный российский инвестор

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: BIRCH со стороны продавца

Формат сделки: купля-продажа акций

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: не разглашается (возможная сумма сделки — $400 млн, согласно открытым источникам)

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Консультирование акционеров МКАО «Западная Голд Майнинг Лимитед» в сделке по продаже частному инвестору группы золотодобывающих компаний, осуществляющих свою деятельность более 40 лет и разрабатывающих 13 проектов на золотых месторождениях на северо-востоке России и в Восточной Сибири, включая геологоразведку, разработку и добычу. ГРК «Западная» производит около 3 тонн золота в год и входит в топ-15 крупнейших золотодобытчиков страны.

Прочие производства

Отрасль: прочие производства (целлюлозно-бумажная промышленность)

Наименование объекта сделки: ООО «ММПОФ Пэкэджинг», ООО «ММПОФ Ротогравюр» и ООО «Невские грани» (крупные предприятия по производству картонной упаковки для FMCG-продукции и табачных изделий и специализированной бумаги)

Регион: Российская Федерация (Ленинградская область, Псковская область)

Продавец (конечный бенефициар): не разглашается (согласно открытым источникам, девелоперская компания «Гранель», бенефициар — И. Нигматуллин)

Покупатель (собственник покупателя): группа компаний «Свеза» — один из лидеров российского лесоперерабатывающего комплекса, крупнейший в России производитель картона и бумаги из осины, а также мировой лидер по выпуску березовой фанеры

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Кучер Кулешов Максименко и партнеры» со стороны покупателя

Формат сделки: купля-продажа активов

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: не разглашается (возможная сумма сделки — от 10 млрд до 13 млрд руб., согласно открытым источникам)

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: группа «Свеза» приобрела три крупных предприятия по производству картонной упаковки для FMCG-продукции и табачных изделий и специализированной бумаги — ООО «ММПОФ Пэкэджинг», ООО «ММПОФ Ротогравюр» и ООО «Невские грани», которые до 2022 года принадлежали крупному австрийскому холдингу Mayr-Melnhof и были проданы предыдущему собственнику в рамках выхода Mayr-Melnhof из российского бизнеса. В результате сделки «Свеза» усилила позиции на картонно-бумажном рынке и ожидает серьезного синергетического эффекта от вхождения новых активов в структуру его группы, который в конечном счете может повысить эффективность всего российского ЛПК.

Строительство и девелопмент

Отрасль: строительство и девелопмент

Наименование объекта сделки: «Outlet Village Белая Дача» и «Outlet Village Пулково»

Регион: Российская Федерация (Москва, Санкт-Петербург)

Продавец (конечный бенефициар): американский фонд Hines и российская группа компаний «Белая Дача»

Покупатель (собственник покупателя): АО «Кама Капитал»

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Nextons со стороны продавца, SL Legal со стороны покупателя

Формат сделки: купля-продажа долей и акций в компаниях—собственниках активов

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: не разглашается (возможная сумма сделки — 20 млрд руб., согласно открытым источникам)

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: В рамках сделки «Кама Капитал», российский инвестиционный холдинг, занимающийся приобретением, операционным управлением и развитием крупных объектов коммерческой недвижимости, приобрел два знаковых аутлет-центра в России: «Outlet Village Белая Дача» (г. Москва) и «Outlet Village Пулково» (г. Санкт-Петербург). По экспертным оценкам, совокупная рыночная стоимость объектов составляет около 20 млрд руб.

«Outlet Village Белая Дача» (37,2 тыс. кв. м) — первый шопинг-центр подобного уровня под открытым небом в России. Продавцами актива выступили международный фонд Hines и российская группа компаний «Белая Дача». «Outlet Village Пулково» (35,5 тыс. кв. м) — крупнейший аутлет-центр в Северо-Западном регионе РФ. Продавцом данного актива выступил международный фонд Hines. Данные объекты являются одними из крупнейших аутлет-центров в России, в которых на сегодняшний день представлено более 280 моно- и мультибрендовых магазинов ведущих международных и российских брендов.

Команда SL Legal консультировала покупателя по всем вопросам приобретения 100% долей/акций в компаниях—собственниках аутлет-центров: юристы SL Legal осуществляли комплексное сопровождение проекта, включая юридическую проверку активов, подготовку документации по сделкам, участие в переговорах, структурирование подхода к погашению внутригрупповой задолженности и опциям по реструктуризации внешнего долга, включая приобретение кипрской компании-должника.

Команда Nextons консультировала международные инвестиционные фонды группы Hines по всем аспектам продажи долей в уставном капитале обществ, владеющих «Outlet Village Белая Дача» и «Outlet Village Пулково», в пользу «Кама Капитал».

Отрасль: строительство и девелопмент

Наименование объекта сделки: ООО СДМ ТК-2

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): ЗПИФ «Азимут-Капитал»

Покупатель (собственник покупателя): ООО «Сбербанк Инвестиции»

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Orion со стороны покупателя

Формат сделки: купля-продажа долей

Размер пакета акций/долей: 100

Стоимость сделки: не разглашается

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Команда Orion консультировала ООО «Сбербанк Инвестиции» в сделке по приобретению 100% долей ООО СДМ ТК-2 и дальнейшей продаже 50% долей ООО «Логопарк 7». СДМ ТК-2 является собственником нескольких земельных участков площадью 15,5 га и складского комплекса площадью 82 142 кв. м на Липкинском шоссе Московской области. В рамках сделки команда Orion участвовала в подготовке трансакционной документации и переговорах по сделке, а также сопровождала подписание и закрытие сделки. Сделка по приобретению СДМ ТК-2 предполагала покупку 100% долей у закрытого паевого инвестиционного фонда «Азимут-Капитал» и дальнейшую продажу 50% долей ООО «Логопарк 7», которое будет заниматься операционным управлением логопарком.

Отрасль: строительство и девелопмент

Наименование объекта сделки: ООО «Специализированный застройщик "Самолет-Бирюлево"» (проектная компания девелоперского проекта «Квартал Герцена»)

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): группа компаний ПАО «ГК "Самолет"»

Покупатель (собственник покупателя): группа компаний «Брусника»

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: О2 Consulting со стороны покупателя

Формат сделки: купля-продажа долей

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: не разглашается

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Команда O2 Consulting сопроводила приобретение ГК «Брусника» проекта «Квартал Герцена» (более 850 тыс. кв. м застройки, включая жилую часть свыше 647 тыс. кв. м) у ГК «Самолет». Сделка позволила усилить позиции «Брусники» на московском рынке жилой недвижимости и нарастить присутствие на высокомаржинальном рынке Москвы; в результате сделки земельный банк «Брусники» в Московском регионе увеличился более чем в 2,5 раза, что позволило компании закрепить лидерские позиции среди крупнейших федеральных девелоперов.

Юридическое сопровождение включало комплексную работу: проведение юридического и налогового due diligence приобретаемой компании и земельных участков, разработку и согласование структуры сделки, а также трансакционной документации. Особое внимание было уделено детальной проработке комплексного договора купли-продажи долей застройщика, который предусматривал не только переход прав на доли компании, но и передачу объекта в процессе строительства, обязательств по строительству масштабных социальных объектов: школ, детских садов и поликлиники.

Отрасль: строительство и девелопмент

Наименование объекта сделки: ПАО «Инград»

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): ООО «Концерн "Россиум"»

Покупатель (собственник покупателя): Sminex

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Nextons со стороны продавца

Формат сделки: купля-продажа активов

Размер пакета акций/долей: —

Стоимость сделки: не разглашается

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Команда Nextons консультировала ООО «Концерн "Россиум"» по всем аспектам продажи ПАО «Инград» в пользу компании Sminex. В состав сделки вошли 19 девелоперских проектов в стадии строительства и проектирования в Москве и Московской области. Их общая площадь, включая жилую, коммерческие помещения и социальную инфраструктуру, составляет 7,1 млн кв. м. Вместе с этим в контуре сделки 15 тыс. га земельного банка в Московской области, в том числе два проекта ИЖС, два проекта строительства логистических центров в Новой Москве и ряд других активов.

Отрасль: строительство и девелопмент

Наименование объекта сделки: 40 различных компаний

Регион: Российская Федерация

Продавец: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Покупатель: конфиденциально

Юридическая фирма, сопровождавшая сделку: Forward Legal со стороны покупателя

Формат сделки: купля-продажа долей/акций компаний

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: не разглашается

Характеристика/состояние сделки: завершена

Описание: Представление интересов покупателя в сделке по выкупу у Росимущества портфеля из примерно 40 компаний, включающего строящиеся жилые комплексы в центре Москвы, здания в исторических деловых кварталах и ряд бизнес-центров. Команда Forward Legal консультировала покупателя на всех этапах сделки.

Отрасль: строительство и девелопмент, финансовые институты

Наименование объекта сделки: 100% долей в нескольких ООО, в собственности которых находятся здания комплекса гостиницы «Турист»

Регион: Российская Федерация (Москва)

Продавец (конечный бенефициар): физические лица — бенефициары ООО «Август», ООО «Март», ООО «Апрель», ООО «Весна» и ООО «Лето»

Покупатель (собственник покупателя): «Т-Девелопмент» (Т-Банк)

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Alumni Partners со стороны покупателя

Формат сделки: купля-продажа долей

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: не разглашается (возможная сумма сделки — 3 млрд руб., согласно открытым источникам)

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Команда Alumni Partners сопровождала «Т-Девелопмент» (дочернюю компанию Т-Банка) в сделке по приобретению долей в уставном капитале нескольких компаний, владеющих пятью зданиями комплекса гостиницы «Турист» в Москве общей площадью 24,7 тыс. кв. м, включая права на земельный участок, на котором они расположены, для создания студенческого городка Центрального университета.

Alumni Partners осуществляла комплексное сопровождение сделки, включая юридическую проверку компаний и объектов недвижимости, структурирование сделки (с учетом сложного внешнего и внутреннего финансирования), подготовку и согласование трансакционной документации, получение согласия ФАС России, проведение переговоров и подписание.

Отрасль: строительство и девелопмент

Наименование объекта сделки: ГК «Жилкапинвест» (крупный девелопер Дальневосточного федерального округа)

Регион: Российская Федерация (Приморский край)

Продавец (конечный бенефициар): Коробов Д. В., Румянцев Н. Н.

Покупатель (собственник покупателя): GloraX

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Лемчик, Крупский и партнеры»

Формат сделки: купля-продажа активов

Размер пакета акций/долей: 100% в каждой компании группы

Стоимость сделки): не разглашается (возможная сумма сделки — 3 млрд руб., согласно открытым источникам)

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: В рамках проекта команда «Лемчик, Крупский и партнеры» (ЛКП) провела комплексный due diligence группы продавца, в результате которого были выявлены основные риски актива, а также определен конкретный периметр приобретаемых компаний. Сделка включала в себя полный массив трансакционной документации, включая рамочный (генеральный) договор купли-продажи, договоры купли-продажи долей, договоры цессии и сопутствующие документы, обеспечивающие юридическую целостность сделки. ЛКП также оказывали услуги регуляторного сопровождения сделки, а именно получения согласования ФАС России, включая подготовку документов и выработку правовой позиции.

Торговля (FMCG)

Отрасль: FMCG

Наименование объекта сделки: сеть продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса»

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): собственники мажоритарного пакета долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»)

Покупатель (собственник покупателя): АО «Тандер» (операционная компания ПАО «Магнит»)

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: адвокатское бюро ЕПАМ (АБ ЕПАМ) со стороны продавца, Stonebridge Legal со стороны покупателя

Формат сделки: купля-продажа долей

Размер пакета акций/долей: более 84%

Стоимость сделки: не разглашается (возможная сумма сделки — свыше 30 млрд руб., согласно открытым источникам)

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Команда юристов практики слияний и поглощений и корпоративного права АБ ЕПАМ выступила консультантом в сделке по отчуждению консорциумом продавцов контрольного пакета долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» — компании, управляющей сетью продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса», в пользу операционной компании ПАО «Магнит» — АО «Тандер». Команда Stonebridge Legal консультировала в сделке покупателя — компанию «Магнит». В результате сделки «Магнит» получил 172 магазина общей площадью 100,4 тыс. кв. м, а также пять производственных объектов, включая кулинарные, хлебопекарные и кондитерские предприятия.

Отрасль: FMCG

Наименование объекта сделки: ООО «Продмастер»

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): акционеры ООО «Продмастер» (А. Железогло, Л. Ларионова)

Покупатель (собственник покупателя): булочно-кондитерский холдинг «Коломенский»

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Nextons со стороны продавца

Формат сделки: купля-продажа активов

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: не разглашается

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Nextons представляла интересы российских акционеров Алены Железогло и Ларисы Ларионовой в сделке по продаже ООО «Продмастер» булочно-кондитерскому холдингу «Коломенский» — крупнейшему по выручке производителю хлеба в России.

ООО «Продмастер» — производитель готовой еды для крупных федеральных сетей и публичных массовых мероприятий (ПМЭФ, Олимпиада в Сочи в 2014 году), разработавший и внедривший в производство более 1,5 тыс. готовых блюд и применяющий современное технологическое оборудование и программное обеспечение для автоматизации и повышения эффективности производства.

Команда Nextons консультировала продавцов по вопросам структурирования и проведения сделки, включая подготовку трансакционной документации, ее согласование с покупателем и участие в организации завершения сделки с использованием счетов эскроу.

Отрасль: FMCG

Наименование объекта сделки: Sokolov (одна из крупнейших российских ювелирных групп)

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): Welvart Holding

Покупатель (собственник покупателя): АО «Аурум Бокс»

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: E L W I со стороны продавца

Формат сделки: купля-продажа активов

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: не разглашается

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Холдинг Sokolov включает собственные заводы, розничную сеть, бизнес оптовых продаж и другие направления. В периметр сделки вошли все юридические лица и товарные знаки холдинга. Команда E L W I осуществляла полное юридическое сопровождение сделки, считающейся одной из самых крупных в российском ритейле за последние годы, на всех ее этапах.

Отрасль: FMCG

Наименование объекта сделки: бизнес гипермаркетов под брендом «О’Кей»

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): O’Key Group S.A.

Покупатель (собственник покупателя): менеджмент

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Level Legal Services со стороны продавца

Формат сделки: купля-продажа активов

Размер пакета акций/долей: не разглашается

Стоимость сделки: не разглашается

Характеристика, состояние сделки: подписан основной договор

Описание: Команда Level Legal Services обеспечила комплексное юридическое сопровождение сделки по продаже части бизнеса гипермаркетов «О’Кей» менеджменту. Сделка включала в себя несколько этапов, в том числе внутригрупповую предпродажную реструктуризацию. В рамках сделки были подготовлены и согласованы основной ДКП, а также значительное количество сопутствующих документов для обеспечения исполнения сделки сторонами.

Отрасль: FMCG

Наименование объекта сделки: ООО «Молл» (одна из крупнейших розничных торговых сетей в Челябинской области, бренды «Молния» и Spar)

Регион: Российская Федерация (Челябинская область)

Продавец (конечный бенефициар): ООО «Молния Финанс»

Покупатель (собственник покупателя): ООО «Лента»

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: О2 Сonsulting со стороны продавца

Формат сделки: купля-продажа долей

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: не разглашается

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Команда O2 Consulting сопровождала продажу 100% долей в уставном капитале ООО «Молл» федеральному ритейлеру «Лента». К «Ленте» перешли 5 гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов под брендом Spar; в сделку также попали 3 распределительных центра. В общей сложности ООО «Молл» управляет 72 магазинами в трех форматах: гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома. Сделка позволит «Ленте» усилить свои позиции на Центральном Урале, где ООО «Молл» занимает пятое место по объему выручки среди ритейлеров региона.

Команда O2Consulting обеспечила стратегическое консультирование по оптимальной структуре сделки с учетом налоговых, корпоративных и регуляторных аспектов. Юристы подготовили и вели переговоры по сложному многоуровневому договору купли-продажи, предусматривающему детализированные условия передачи бизнеса, гарантийные обязательства и механизмы обеспечения непрерывности хозяйственной деятельности общества. Команда также взаимодействовала с банком по согласованию порядка расчетов и организовала закрытие сделки в офисе фирмы.

Транспорт

Отрасль: транспорт

Наименование объекта сделки: акции Первой грузовой компании

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): группа ВТБ

Покупатель (собственник покупателя): не разглашается

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Verba Legal со стороны покупателя

Формат сделки: купля-продажа долей и акций

Размер пакета акций/долей: —

Стоимость сделки: 255 млрд руб.

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Юридическая фирма Verba Legal успешно завершила сопровождение сделки по приобретению акций АО «Аврора Инвест», которое является акционером Первой грузовой компании (ПГК). ПГК и ее дочерним обществам принадлежит более 80 тыс. железнодорожных вагонов, а также вагоноремонтные предприятия, что делает ПГК одним из лидеров отрасли по объемам перевозки и грузообороту. Первая грузовая компания осуществляет деятельность на всей территории России, а также участвует в международном транзите грузов, в частности из Китая. Ранее компания находилась под контролем ВТБ, который в результате этой сделки полностью вышел из капитала «Аврора Инвест».

Отрасль: транспорт

Наименование объекта сделки: подготовка корпоративной структуры проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): в проекте участвует более десяти сторон (компаний, крупнейших российских банков и ФОИВ регионов, по территории которых проходит ВСМ)

Покупатель (собственник покупателя): —

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Stonebridge Legal

Формат сделки: по результатам проекта была создана специальная проектная компания и подписано акционерное соглашение между всеми участниками проекта

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: не разглашается (объем инвестиций в проект превышает 2,3 трлн руб., согласно открытым источникам)

Характеристика, состояние сделки: подписано акционерное соглашение

Описание: В рамках проекта команда Stonebridge Legal отвечала за разработку акционерного соглашения между участниками проекта строительства высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, а также уставов основных проектных компаний. Трасса протяженностью 679 км пройдет через Тверь и Великий Новгород. К 2030 году ВСМ должна обеспечить более 50% прогнозного пассажиропотока между городами — 23 млн человек. Данный проект является крупнейшей транспортной концессией в России в настоящий момент.

Отрасль: транспорт

Наименование объекта сделки: ООО «ТрансЛес», ООО «Грузовая компания»

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): ООО «Деметра-Холдинг»

Покупатель (собственник покупателя): железнодорожный оператор ООО «Атлант» (принадлежит лизинговой компании ПАО «Трансфин-М»)

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Denuo со стороны продавца

Формат сделки: купля-продажа акций/долей

Размер пакета акций/долей: 100% (51% + 49%) ООО «ТрансЛес», 100% Грузовой компании

Стоимость сделки: не разглашается

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Команда Denuo консультировала российскую агропромышленную группу «Деметра-Холдинг» в связи со сделкой по продаже «ТрансЛеса», одного из крупнейших российских железнодорожных операторов по перевозке лесных грузов (два этапа — 51% и 49%), а также 100% долей в железнодорожном операторе «Грузовая компания» в пользу оператора вагонов «Атлант» группы «Трансфин-М». В результате сделок «Атлант» стал вторым игроком на рынке по размеру парка вагонов. Юристы Denuo оказали полное юридическое сопровождение сделки, включая консультирование по структурированию и согласованию условий, ведение переговоров с покупателем, подготовку и согласование всех трансакционных документов.

Услуги

Отрасль: услуги, медицина

Наименование объекта сделки: 3 госпиталя и 18 клиник в 13 городах России: 10 клинико-диагностических центров (г. Борисоглебск, Воронеж, Калининград, Курск, Ростов-на-Дону, Смоленск, Тверь, Тула, Хабаровск), 8 клиник формата диагностических центров (г. Калининград, Новосибирск, Пермь, Шахты, Курск, Тверь), 3 госпиталя (г. Иркутск, Новосибирск, Пермь)

Регион: Российская Федерация (13 городов)

Продавец (конечный бенефициар): ГК «Эксперт»

Покупатель (собственник покупателя): группа компаний «Мать и дитя»

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Nextons

Формат сделки: купля-продажа долей

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: 8,5 млрд руб.

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Nextons сопровождала сделку по продаже ГК «Эксперт» 100% доли в ООО «МЦ Эксперт» в пользу группы компаний «Мать и дитя». ГК «Эксперт» объединяет диагностические и многофункциональные медицинские центры и работает на рынке частной медицины с 2007 года. После сделки в периметре ГК «Эксперт» продолжают работать 43 диагностических центра в 35 городах России, Армении и Узбекистана.

Финансовые институты

Отрасль: финансовые институты

Наименование объекта сделки: АО «Пушкинский» и ООО «Каро Фильм Севастопольский»

Регион: Москва

Продавец (конечный бенефициар): акционеры группы «Каро Фильм»

Покупатель (собственник покупателя): АО «Альфа-банк»

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Better Chance со стороны покупателя

Формат сделки: купля-продажа акций/долей

Размер пакета акций/долей: 100%

Стоимость сделки: не разглашается

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Консультирование АО «Альфа-банк» в рамках сделки по приобретению АО «Пушкинский» (в периметр активов которого входит кинотеатр «Россия» на Пушкинской площади) и ООО «Каро Фильм Севастопольский». Сделка затрагивала исторически значимое здание кинотеатра «Россия», ставшее образцом советского модернизма и отнесенное к исторически ценным градоформирующим объектам. Особенностями сделки также являлись максимально сжатые сроки ее согласования, глубокое вовлечение команды Better Chance в комплексную юридическую проверку приобретаемых активов, а также структурирование сделки с учетом их исторической ценности.

Электроэнергетика

Отрасль: энергетика и природные ресурсы

Наименование объекта сделки: активы, связанные с пакетом акций российского нефтепродуктового терминала и пакетом акций крупной зарубежной компании

Регион: Российская Федерация

Продавец (конечный бенефициар): один из крупнейших мировых энергетических трейдеров

Покупатель (собственник покупателя): не разглашается

Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Дякин, Горцунян и партнеры» со стороны продавца

Формат сделки: обмен активами

Размер пакета акций/долей: 26%

Стоимость сделки: около $200 млн

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Партнерами группы продавца в России являются такие значимые компании, как «Роснефть» и «Газпром нефть»; в 2020 году компания вошла в топ-20 крупнейших покупателей российской нефти по версии Forbes. Команда «Дякин, Горцунян и партнеры» консультировала продавца в связи со сделкой по обмену активами, связанными с пакетом акций российского нефтепродуктового терминала и пакетом акций крупной зарубежной компании.