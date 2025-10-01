ИИ меняет правила

Технологии стремительно преобразуют творческие профессии. Но что будет с самой сутью креативности? Станет ли искусство продуктом алгоритмов или они все-таки не смогут заменить человеческое воображение? Какие роли будут у художника, зрителя и технологий в этом новом мире?

За последние годы мы стали свидетелями очередной технологической революции. Появились и быстро вошли в нашу жизнь большие языковые модели и нейросети. Под их воздействием креативная индустрия неизбежно должна будет трансформироваться, но как — это вопрос открытый. С одной стороны, на наших глазах стираются границы между цифровым и физическим пространством. Появляется все больше гибридных форм искусства, такие как VR- и AR-перформансы, нейроинтерфейсы в музыке, иммерсивные спектакли с дополненной реальностью и т. д. А с другой — параллельно с этим будет неизбежно расти спрос на «ламповые» традиционные технологии (или новые технологии, которые имитируют традиционные аналоговые). Инфляция цифрового искусства неминуема.

С появлением нейросетей ускорилась демократизация творчества. Люди без специальных навыков и образования могут почувствовать себя настоящими художниками, писателями, поэтами, дизайнерами. Это значит, что количество авторов вырастет кратно, притом что зрителей останется столько же. Представьте себе, что снять сериал будет настолько же легко технологически, как написать книгу. Музыку автор напишет сам, актеров (пока это невозможно, но прогресс не стоит на месте) создаст и обучит сам, костюмы спроектирует сам и т. д.— все с помощью ИИ. К чему приведут такие изменения на рынке, мне трудно прогнозировать. Я не исключаю никаких сценариев, вплоть до полного запрета ИИ или тотального ограничения в его использовании, например через механизмы законов об авторском праве.

В эпоху ИИ ценность искусства больше не определяется ни владением ремеслом, ни даже видимостью концептуальной идеи — только реальная востребованность произведения или проекта будет иметь значение. Кому нужны сотни сериалов, которые не смотрит никто, кроме их авторов, и тысячи романов, которые никто не читает? Нейросети увеличат поток графомании — в широком значении этого слова, но, повторюсь, только востребованность и коммерческий успех станут необходимыми критериями оценки того или иного произведения.

Это значит, что в будущем не изменится сама суть креативности, искусство не станет исключительно продуктом алгоритмов, а талантливых специалистов не заменят нейросети. Неважно, кто автор, важно — насколько интересен продукт. А поскольку нейросеть только компилирует, за новизну и интерес, я думаю, и дальше будет отвечать творческий гений человека. Однако многие процессы в креативной индустрии точно не будут прежними.

«Сотворчество» человека и машины приведет к повышению производительности и качества труда креатора. И, разумеется, к обострению конкуренции. Слабые уйдут в другие отрасли.

Быстрая адаптация под стремительный технологический прогресс очень важна, без этого сегодня невозможно никакое развитие. Школе дизайна НИУ ВШЭ в этом году исполняется 13 лет, и если в 2012 году мы начинали с достаточно прикладных дизайнерских специальностей, то теперь с каждым годом увеличиваем количество направлений, которые так или иначе связаны с ИИ и машинным обучением. По этой же причине команда Школы дизайна разработала и постоянно развивает собственную экосистему цифровых платформ и сервисов для студентов, преподавателей и внешних партнеров.

Симбиоз творчества человека и машины

Если верить результатам опросов, 43% специалистов креативных индустрий в России регулярно используют нейросети, а 92% планируют чаще делать это в будущем. Для меня это странный результат. Должно быть 100% уже сегодня! Считается, что художники, дизайнеры, представители индустрии рекламы и моды применяют ИИ для генерации идей и новых концепций. Это ошибка. Новых идей там нет, но накидать комбинации старых ИИ может очень недурно. Также алгоритмы помогают с анализом целевой аудитории и тенденций рынка, прогнозированием поведения и дальнейших изменений в индустрии. И это становится самым важным для художника или дизайнера.

И еще немного статистики. Оказывается, только 3% креаторов опасаются, что технологии могут лишить их заработка. 58% полагают, что нейросети не смогут полностью вытеснить профильных специалистов, а их частичную замену допускают 37%. По данным другого исследования, ИИ ускоряет процессы на позициях младших сотрудников, но не упрощает создание креативных концепций в целом. И лишь 39% компаний отметили, что ИИ помогает оптимизировать штат сотрудников… Я думаю, что эти данные пока рано анализировать. Но опасаться есть чего — просто пока не все поняли, кому стоит опасаться в первую очередь. Неэффективным сотрудникам! Раньше они не имели конкурента и могли работать исключительно медленно, прикрываясь своей незаменимостью и «творческой натурой». Но сейчас конкурент появился, и выясняется, что половина из того, что называлось креативностью,— просто фикция, комбинаторика стандартных действий. Здесь уже есть смысл подумать: нужен ли работодателю медленный и капризный сотрудник, если нейросеть не капризничает и делает эту работу в тысячу раз быстрее? В общем, гонка за производительность креативного труда началась, и это очень хорошо!

Часто приходится слышать, что нейросети не могут заменить человека в главном компоненте креативности — создании и адаптации смыслов. Однако здесь стоит задуматься над тем, что такое смыслы и создаете ли вы их сами на своем рабочем месте? Люди, в отличие от сегодняшнего ИИ, действительно способны придумать что-то революционное. Но делает ли это большинство людей ежедневно? Или хотя бы изредка? Или хотя бы пытается сделать иногда? К сожалению, ответ отрицательный. Поэтому у тех, кто привык «не напрягаться», проблемы будут неизбежно, если они не освоят ИИ хотя бы для повышения производительности своей компиляторской работы. Да, человек по-прежнему отвечает за финальный результат любого творческого процесса, но делать это ему теперь придется значительно быстрее.

В целом у ИИ сейчас отличные показатели в создании очень простых, атомарных элементов контента. Однако чем сложнее и многограннее становится концепция, чем больше взаимосвязей и слоев смысла она предполагает, тем менее оригинальные и интересные результаты выдает нейросеть. Не исключаю, что быстрый прогресс ИИ в обозримом будущем сгладит и это различие. Но пока что креаторы должны фокусироваться не на базовых задачах, которые могут взять на себя роботы, а на развитии метанавыков — системного и дизайн-мышления, проектного подхода и высокоуровневого сторителлинга. А еще на придумывании концепций и систем, которые могут оказаться востребованными у потребителя. В связи с этим неизбежно вырастет количество творческих стартапов и проектов. Увы, не все они будут успешными, но креаторам придется идти на риск, тестируя масштабные концепции и комплексные идеи.

В ближайшем будущем ИИ останется мощным соавтором креатора, помощником в творчестве, но он не станет самостоятельной фигурой. Скорее это будет эффективный симбиоз. Человек смотрит на процессы глобально и задает оригинальный вектор, нейросеть предлагает варианты. Затем креатор вместе с роботом докручивает сырой концепт до идеала.

Анализ данных и рутинные процессы — машинам

По данным Okkam Creative, 33% креативных агентств применяют ИИ для написания отчетов, скоринга тендеров и формулировки задач. Еще 17% используют роботов для поиска инсайтов, исследования и разработки стратегии. Уже сейчас ИИ показывает отличные результаты в анализе большого объема данных. Нейросети умеют выделять ключевые моменты из многостраничных брифов заказчиков, обобщать и систематизировать информацию. О чем это говорит? С моей точки зрения, о том, что эта работа не является креативной. Креативность — это выработка новых нестандартных идей и поиск пути к сердцу (или мозгу) потребителя.

Если креатор умеет строить диалог с роботом и понимает свою задачу, то ИИ хорошо помогает. Думаю, что в маркетинговых вопросах особенно хорошо. Например, если нужно выделить узкий сегмент целевой аудитории и анализировать предпочтения людей. Благодаря этому специалисты могут создавать концепты, которые точнее попадают в нужную им аудиторию.

Хотя, как известно, доверять ИИ на 100% нельзя. Часто он выдумывает факты, и иногда очень убедительно. В этом есть своя прелесть, но знать это при работе с ИИ необходимо.

Зритель станет соучастником и соавтором

В будущем изменятся не только функции креатора и технологии, но и роль зрителя. Она станет более активной — появится сегмент произведений искусства, в которых зритель сможет почувствовать себя настоящим соавтором. Сейчас разрабатываются технологии для создания фильмов, которые будут предлагать новый, нелинейный опыт взаимодействия с кино. Они будут адаптировать сюжет и историю по ходу повествования, опираясь на эмоции и впечатления зрителя. Например, еще в 2023 году появился фильм Before We Disappear («Прежде чем мы исчезнем») с сюжетом о климатических активистах, которые мстят корпорациям, виновным в глобальном потеплении. Используя сенсоры и датчики, алгоритмы отслеживают реакции кинозрителей, когда они просматривают кадры климатических катастроф. В зависимости от реакции к сюжету применяется одна из 500 возможных правок.

Это интересно, технологично, футуристично, но ведь идею такого фильма все равно придумал человек! И я уверен, что даже в будущем успеха может добиться только непредсказуемая, целеустремленная, творческая личность, создающая то, что вопреки любым прогнозам понравится публике. А еще очень везучая личность, потому что элемент случайности и везения в творческой карьере никто не отменял.

В целом креативные индустрии ждет эпоха гибридного творчества. Искусство больше не будет монологом его создателя, а станет диалогом сразу нескольких сторон — машины, креатора и зрителя. Алгоритмы действительно станут руками, кистями и нотами, но сама суть креативности останется прежней — она про новое, а не про компиляцию старого.

Арсений Мещеряков, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ