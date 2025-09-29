«Главное — культура профилактики»

Управлять старейшим ветеринарным вузом страны, основанным в 1808 году,— задача, требующая не только административного таланта, но и глубокого понимания профессии. Как научный опыт в области акушерства и гинекологии животных помогает в ректорской работе? Почему современному ветеринару недостаточно только лечить животных и как принцип «не навреди, наблюдая» работает в менеджменте?

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью «Ъ-Науке» ответил ректор СПбГУВМ Кирилл Племяшов.

— Кирилл Владимирович, какое место занимает СПбГУВМ сегодня в системе ветеринарного образования и как вы видите его развитие?

— Наш университет основан в 1808 году, он действительно стоял у истоков ветеринарного образования в России. Сегодня среди двадцати аграрных вузов страны с ветеринарным направлением мы занимаем довольно сильные позиции, и об этом можно судить по конкурсу и качеству абитуриентов. В этом году набрали почти тысячу человек на ветеринарию — 986, что стало своеобразным рекордом. Средний балл ЕГЭ у наших студентов превышает 80 баллов, что заметно выше среднего по отрасли: там этот показатель составляет около 58 баллов.

География наших студентов довольно широкая. К нам приезжают из 82 регионов страны, причем многие выбирают именно нас, даже имея возможность учиться в местных аграрных вузах с ветеринарными факультетами. Это, пожалуй, хороший показатель репутации и качества образования.

Активно развиваемся в международном направлении: работаем со студентами из стран Африки и Азии. Это не только образовательная задача, но и элемент культурной дипломатии, когда наши выпускники становятся своего рода послами России в своих странах.

— Какие навыки помимо собственно ветеринарных знаний критически важны современному выпускнику?

— Иностранные языки, безусловно, и цифровая грамотность. В ветеринарии сейчас действует больше десятка различных государственных информационных систем, без знания которых работать просто невозможно. Современный ветеринар должен свободно ориентироваться в этих системах.

Но главное, что мы стараемся заложить в наших студентов,— это культура профилактики. Гораздо эффективнее и правильнее предупредить проблему, чем потом ее решать, когда процесс уже запущен. Та же система «Меркурий» и другие ГИСы — это инструменты именно для профилактической работы: отслеживания распространения заболеваний, контроля качества продукции. Они позволяют обеспечивать население качественными и безопасными продуктами животного происхождения.

— Достаточно ли в университете современного оборудования для исследований и как решается вопрос доступа к дорогостоящей аппаратуре?

— Бюджетные возможности государственного вуза понятны: не все самое дорогостоящее оборудование мы можем себе позволить. Но у нас очень хорошо налажена связь с выпускниками-практиками, которые достигли успехов в своей деятельности. Многие из них развили успешные клиники с серьезным современным оборудованием — КТ, МРТ, другой высокотехнологичной аппаратурой — и охотно берут наших студентов на практику уже с первого курса.

Ленинградская школа ветеринарных врачей считается одной из наиболее прогрессивных в стране, и, проходя практику в реально работающих ветеринарных клиниках Санкт-Петербурга, студенты получают все необходимые практические навыки. Плюс у нас тесное сотрудничество с государственной ветеринарной службой Ленинградской области — там техническое оснащение находится на очень хорошем уровне. Для подготовки специалистов, которые будут работать в агропромышленном комплексе, это дает серьезное преимущество.

— Как складываются отношения с российскими производителями ветеринарных препаратов и оборудования?

— По-разному, честно говоря. Чаще инициативу проявляем мы: предлагаем совместные проекты, исследования, различные формы сотрудничества. Бизнес не всегда сразу видит необходимость в академической поддержке, многие считают, что у них достаточно ресурсов и экспертизы, чтобы справиться самостоятельно. Но практика показывает: рано или поздно все равно обращаются за помощью к академической науке, потому что фундаментальная база, серьезная научная основа все-таки необходима для развития.

— Ваш научный опыт в области акушерства и гинекологии животных как-то влияет на управленческий подход?

— Интересное наблюдение есть. В ветеринарном акушерстве есть основополагающий принцип: врач должен прежде всего наблюдать, не торопиться с вмешательством. Если родовой процесс идет, пусть даже медленно, но есть положительная динамика — не стоит активно вмешиваться и что-то ускорять. Главное — следить за тем, движется ли процесс в правильном направлении или динамика отсутствует.

Этот принцип вполне применим и в управленческой деятельности: даешь сотруднику задачу и наблюдаешь, как она выполняется, есть ли движение к результату, развивается ли процесс в нужном направлении. Суетиться без особой нужды, постоянно вмешиваться — только навредить можно и сбить с правильного ритма.

— Какую роль должен играть университет в обеспечении продовольственной безопасности и технологического суверенитета страны?

— Наша основная функция, которая даже прописана в уставе,— это образование, подготовка качественных кадров. От того, насколько профессионально мы подготовим специалистов, во многом будет зависеть благополучие отрасли в целом. Мы сознательно не распыляемся на смежные направления вроде экономики или юриспруденции, а концентрируемся именно на ветеринарии, готовим узких специалистов — настоящих профессионалов своего дела.

Наша задача — выпускать ветеринарных врачей, которые уже сегодня, а не в перспективе могут обеспечить продовольственную и биологическую безопасность на нашей территории, гарантировать контроль здоровья животных и безопасность продуктов животного происхождения для населения.

Что касается взаимодействия с государством и бизнесом, здесь ключевое значение имеет взаимное уважение и понимание общих целей. Когда есть такое понимание и все три стороны движутся в одном направлении, работается гораздо эффективнее.

