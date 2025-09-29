Регионы СКФО замыкают рейтинг по доступности ипотеки

Все регионы Северо-Кавказского федерального округа оказались на последних позициях рейтинга доступности ипотеки на рыночных условиях, подготовленного РИА Новости осенью 2025 года.

В Дагестане ипотеку на стандартную 60-метровую квартиру могут позволить себе лишь 3,7% семей, что соответствует 83-му месту из 85 субъектов РФ, участвовавших в исследовании. Крым занял 84 место с долей 3,5%, а Севастополь стал последним — 85 место, 3,3%. Северная Осетия — 80 место (6,1% семей), Карачаево-Черкесия — 79 (6,5%), Кабардино-Балкария — 78 (6,6%), Ингушетия — 76 (6,9%), Чечня — 75 (8,2%), Ставропольский край — 71 (9,4%).

Сложившаяся ситуация вызвана низким уровнем доходов, дороговизной жилья и высокими рыночными ставками по кредитам. В Ставропольском крае среднему домохозяйству требуется почти пять лет, чтобы накопить на первый взнос, а в республиках СКФО — ещё больше. В северных нефтегазовых регионах ипотека гораздо доступнее: Ямало-Ненецкий автономный округ занимает 1-е место с показателем 47,1% семей, Ханты-Мансийский АО — 2-е (44,3%), Чукотка — 3-е (42%). Здесь ежемесячный платеж составляет от 72 до 114 тысяч рублей на семью, тогда как в Крыму он достигает 119 тыс., а в Севастополе — 132 тыс. руб.

В 2025 году выдача ипотечных кредитов в Ингушетии упала на 51,6%, в Чечне — почти на 70%, в Дагестане — на 62,4%, в Северной Осетии — на 55,7%.

Станислав Маслаков