Задолженность УК Казани перед «Казэнерго» составляет 12 млн рублей

Задолженность крупных управляющих компаний Казани перед АО «Казэнерго» составляет 12 млн руб. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома района по ЖКХ Максим Парамонов на деловом понедельнике.

По словам спикера, за год долги перед энергокомпанией снизились с 18 млн руб, а только за сентябрь сократились на треть. В то же время просроченная задолженность управляющих организаций перед «Татэнерго» отсутствует.

«Прошу руководителей управляющих организаций более ответственно отнестись к вопросу сокращения задолженности за потребленные коммунальные ресурсы», — сказал чиновник. Он также призвал казанцев своевременно оплачивать коммунальные услуги.

По словам господина Парамонова, от своевременной оплаты зависит качество содержания домов, бесперебойность и надежность коммунального снабжения.

Анар Зейналов