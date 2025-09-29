В Прикамье экс-руководителя автономного учреждения обвинили в неуплате налогов

В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя муниципального учреждения, зарегистрированного в Чайковском городском округе. Как сообщает сайт управления, он обвиняется в сокрытии денежных средств от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, будучи директором учреждения, занимающегося сбором опасных и неопасных отходов, зная о налоговой задолженности, он распорядился деньгами учреждения вопреки интересам общества и государства. Всего было израсходовано 8,6 млн руб. На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 2,7 млн руб. Кроме того, он полностью возместил причиненный ущерб. Преступление было раскрыто совместно с оперативниками МВД и сотрудниками ФНС.