Краевые власти утверждают высотность для участков под двумя долгостроями в Перми

Региональное минимущество утвердило приказ о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, касающихся зонирования для участков под двумя долгостроями в Перми. Как указано в документе, опубликованном на сайте министерства, на участке под незавершенным домом на проспекте Декабристов, 97, установят подзону территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 с предельной высотой не более 23 этажей и коэффициентом плотности застройки 2,3. Площадь участка по этому адресу составляет 3,4 тыс. кв. м. На территории по ул. Адмирала Ушакова, 34, тоже расположен незавершенный объект, там установят подзону в 24 этажа и коэффициент плотности застройки 4,15 зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Кроме того, градрегламент зоны Ц-2 дополнят указанной подзоной. Участок по ул. Ушакова, 34, имеет площадь 1,4 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития территорий Фото: Фонд развития территорий

Дом на проспекте Декабристов, 97, начали строить в 2010 году. Стройка остановилась спустя три года, после возведения 19 этажей. Девелопера объекта ЖК «Столичный» — «Солдес строй» признали банкротом. В сентябре 2022 года договор на завершение «Столичного» (в течение 15 месяцев) заключили с казанской компанией ООО «СФ “Основание”». Однако в конце 2023 года дольщики жилого комплекса сообщили об отставании подрядчика от сроков сдачи объекта. На встрече с покупателями квартир в долгострое губернатор Дмитрий Махонин пояснил, что с СФ «Основание» расторгнут контракт на завершение объекта. Кроме того, тогда краевые власти ходатайствовали в Фонде развития территорий (ФРТ) о смене способа восстановления прав дольщиков — с достройки на выплату за счет краевых компенсационных средств. Результат рассмотрения ходатайства властей Прикамья не разглашался.

Застройщиком другого незавершенного дома, на ул. Ушакова, 34, было ООО «А-Технология». В 2019 году стало известно, что дольщики этого 24-этажного долгостроя получат страховые выплаты за нарушение застройщиком своих обязательств. Фонд развития территорий, получив права на этот объект, объявлял торги по продаже участка под незавершенным зданием по ул. Ушакова, 34. Однако актив, включающий участок 1,4 тыс. кв. м, до сих пор не продан. На сайте фонда указано, что строительная готовность неоконченного сооружения по этому адресу составляет 14%. Сейчас предельная высота застройки на этой территории — всего 10 этажей. Торги по продаже указанного участка намечены на III квартал 2025 года.