К принудительным работам приговорили новосибирца за стрельбу у ресторана

В Кемерове вынесли приговор жителю Новосибирской области, устроившему стрельбу у ресторана. Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и присудили четыре года лишения свободы, заменив назначенное наказание принудительными работами на тот же срок с удержанием 20% жалования в доход государства, сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Кузбасса.

По информации ведомства, летом 2025 года новосибирец на парковке у ресторана в Кемерове произвел не менее пяти выстрелов из травматического пистолета в сторону входной двери заведения. Один из посетителей ресторана получил ранение, оцененное как легкий вред здоровью.

В судебном процессе стрелок полностью признал вину и раскаялся в содеянном, рассказали в пресс-службе.

Илья Николаев