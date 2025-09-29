Промпроизводство растет в трех сибирских регионах из 10

Республика Хакасия осталась лидером в Сибирском федеральном округе по темпу роста промышленности в 2025 году. Это следует из данных региональных подразделений Росстата об индексе промпроизводства по итогам восьми месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Хакасии этот показатель составил 104,8%. В «плюсе» по результатам работы в январе-августе 2025 года остались также Омская область (103,3%) и Республика Алтай (100,9%).

В остальных семи регионах Сибири зафиксировано снижение промышленного производства. В Новосибирской области оно составило 1% при падении в обрабатывающем секторе на 1,9%. Индекс ниже 100% также в Республике Тыва (98,6%), Томской области (98,2%), Красноярском крае (97,5%), Алтайском крае и Иркутской области (96,8%), а также в Кемеровской области (93,2%).

Валерий Лавский