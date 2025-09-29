На Ставрополье с 2026 года вырастет тариф на капремонт многоэтажек

С 1 января 2026 года жители многоэтажек Ставропольского края начнут платить за капремонт по 18,17 рубля за квадратный метр, а в домах с лифтами сумма составит 19,17 рубля. Постановление опубликовано на сайте правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Повышение на 1 рубль связано с ростом стоимости строительных материалов и инфляцией. До конца 2025 года тариф был 17,17 рубля, с лифтом — 18,17 рубля. За последние два года взнос увеличили больше чем на треть — в 2024-м платили 12,63 и 13,63 рубля соответственно.

Региональный МинЖКХ объясняет: минимальный экономически обоснованный взнос — не менее 24,4 рубля, но тариф удерживают ниже для смягчения нагрузки на жильцов. Власти рассчитывают покрыть необходимые 6 млрд рублей на капремонт домов по плану на год. Из-за роста тарифов и дефицита средств регион вынужден ежегодно корректировать количество ремонтируемых домов, сокращая изначальные амбициозные планы.

Станислав Маслаков