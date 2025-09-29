В Ставрополе несовершеннолетний спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей

Несовершеннолетний водитель за рулем Mercedes спровоцировал в Ставрополе дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по ул. Октябрьской, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с Volkswagen, который по инерции продолжил движение и врезался в автомобили «Москвич», Mazda и Toyota.

В результате ДТП пострадал 54-летний водитель автомобиля Volkswagen, ему назначено амбулаторное лечение.

В отношении подростка возбуждено административное делопроизводство по: ч. 2 ст.12.24 «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», ч. 1 ст. 12.7 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

По факту ДТП проводится проверка.

Наталья Белоштейн