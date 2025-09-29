В январе-августе 2025 года в Ставропольском крае интерес к аренде гаражей вырос на 11%, а спрос на покупку — на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса «Авито Недвижимость».

По данным на сентябрь 2025 года, средняя цена покупки гаража в регионе составляет 680 тыс. руб., а стоимость аренды — 5,6 тыс. руб.

В тот же период в регионе количество предложений по продаже увеличилось на 12%, на аренду — на 34%.

Аналитики отмечают, что жители Ставрополья чаще рассматривают кирпичные (76% — в продаже, 73% — в аренде) и железобетонные гаражи (18% — в продаже, 73% — в аренде).

Наталья Белоштейн