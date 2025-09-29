Гибридный кроссовер EXLANTIX ET уже в «Сатурн-Р-АВТО»!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Гибридный полноприводный кроссовер EXLANTIX ET объединяет в себе элегантность и практичность с впечатляющими внедорожными возможностями. Его выразительный дизайн подчеркивает статус владельца, а продуманная эргономика обеспечивает максимальный комфорт в любых поездках.

EXLANTIX ET предлагает идеальный баланс между динамикой и проходимостью, демонстрируя впечатляющие показатели разгона 4,8 секунды до 100 км/ч и лучший запас хода в классе – 1180 км. Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой (REEV), включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электродвигателя – мощностью 145 кВт спереди и 195 кВт сзади.

EXLANTIX ET предлагает множество функций, обеспечивающих высокий уровень комфорта в поездках: подогрев рулевого колеса, сидений и зеркал. Сами cиденья оснащены функцией массажа. Для автомобиля также доступна система автоматической парковки (APA), поддерживающая 18 различных сценариев.

EXLANTIX ET REEV разработан с учетом особенностей эксплуатации в условиях российской зимы, что подтверждено испытаниями в различных температурных режимах. Ключевые элементы автомобиля – шасси и подвеска – защищены по высшему антикоррозийному стандарту. Покрытие обеспечивает стойкость к воздействию соляного тумана, в 10 раз превышающую отраслевые нормы. Это позволяет эффективно защищать автомобиль от реагентов, повышая надежность аккумуляторной системы и продлевая срок службы автомобиля.

Зарядный порт оснащен интеллектуальным изолированным зарядным пистолетом, что позволяет безопасно и быстро заряжать автомобиль даже при экстремально низких температурах. Лобовое стекло и наружные зеркала с функцией автоматического подогрева и размораживания гарантируют отличную обзорность даже при температуре до –30°C.

При создании интерьера кроссовера ET используется более 100 экологически чистых материалов, а встроенная ароматизация с возможностью выбора одного из трех предустановленных картриджей создает атмосферу премиального комфорта.

EXLANTIX ET сочетает в себе передовые технологии комфорта, безопасности и экологичности, что соответствует самым высоким стандартам в отрасли. Просторный салон, инновационные материалы, очистка воздуха и продвинутая шумоизоляция позволят получать удовольствие от каждой поездки.

EXEED предлагает расширенный гарантийный срок на обслуживание автомобилей премиальной линейки EXLANTIX – восемь лет или 200 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Восьмилетняя гарантия распространяется на все основные узлы и агрегаты автомобиля: двигатель внутреннего сгорания, рулевой механизм, радиаторы, приводные валы, рычаги подвески, подшипники и прочее, а также на производственные дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля. На тяговый электродвигатель и высоковольтную аккумуляторную батарею гарантия распространяется в течение восьми лет или 160 тыс. км. Это предложение является одним из лучших на рынке и подчеркивает уверенность компании в качестве своей продукции и ее надежности.

Уже сейчас EXLANTIX ET представлен в шоуруме EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто».

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, в котором можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б!

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55

Сайт: saturn-exeed.ru

ООО "Сатурн-Р-АВТО"