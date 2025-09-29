В Перми зафиксирована самая низкая температура за 122 года

В ночь на 29 сентября 2025 г. в Перми зафиксировано самое низкое температурное значение в сентябре с 1903 года, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

-7,1° не рекорд суток, но самое низкое значение в сентябре с 1903 года, когда был установлен исторический минимум месяца -7,8°. За последующие 122 года таких холодов в сентябре в Перми не было.

Также серия выдающихся температурных минимумов отмечена в других городах на Урале: в Ивдели (север Свердловской области) -11,5° — новый исторический минимум сентября, прежний рекорд 1968 года — -8,5°. В Бисере -10,3° — всего на 0,9° теплее рекорда сентября 1903 г. (-11,2°). В Кургане -7,3° — суточный рекорд для 29 сентября и второй самый низкий минимум сентября в истории наблюдений.