Дефицит бюджета Новосибирской области 2025 года превысил плановый показатель

Бюджет Новосибирской области на 2026 год формируется «жестко и сложно». Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков, который 29 сентября провел оперативное совещание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Новосибирской области Владимир Знатков

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Первый вице-премьер Новосибирской области Владимир Знатков

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Не подключайте, просьба, новых депутатов в лоббировании интересов тех или иных районов и по объектам»,— обратился он к главам муниципальных образований. Напомним, что новый созыв законодательного собрания Новосибирской области был избран по итогам голосования, прошедшего 12-14 сентября.

По словам господина Знаткова, параметры проекта бюджета станут известны через неделю.

В ходе совещания вице-премьер — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко сообщил о том, что к 26 сентября дефицит бюджета 2025 года превысил плановое значение в 43,5 млрд руб. Его объем достиг 45 млрд руб. «Расходы исполнены на 66%, финансируются в графике, но тем не менее, учитывая высокий дефицит бюджета, прошу оперативно отрабатывать решения по маневру расходной частью»,— сказал господин Голубенко.

Валерий Лавский