В ряде регионов Сибири ожидаются заморозки и снег

На территории нескольких регионов Сибирского федерального округа ожидается ухудшение погодных условий. По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области днем 29 сентября столбик термометра опустится до +2 градусов.

В Томской и Кемеровской областях температура воздуха будет колебаться от +5 до +6 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега. В Омской области дневная температура будет в районе +3 градусов, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, на территории Красноярского края и Республики Хакасия в течение 29 сентября ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, усиление ветра до 20 м/с, местами порывы до 25 м/с. Температура воздуха опустится ниже 0 градусов.

Александра Стрелкова