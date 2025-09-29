Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий наращивания добычи странами ОПЕК+

Стоимость нефти марки Brent снизилась до $68,88 за баррель с $70,63 на прошлой неделе. Падение происходит на фоне планов стран ОПЕК+ увеличить в октябре добычу на 137 тыс. баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Входящие в организацию страны-экспортеры нефти «реализуют стратегию по восстановлению доли рынка» загружая «простаивающие производительные мощности», указывает агентство. Предстоящий рост увеличения добычи в октябре, а затем и в ноябре «ниже заявленных ранее планов».

Цены на нефть пока «держатся» за счет активных закупок из Китая, однако в 2026 году могут значительно упасть из-за «рекордного переизбытка» производства, как в странах ОПЕК+, так и в странах-конкурентах альянса. Согласно прогнозу Goldman Sachs Group Inc. стоимость барреля нефти марки Brent может оказаться ниже $60.

Влад Никифоров