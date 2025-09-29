Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Футболисты «Сибири» одержали победу над «Текстильщиком»

Новосибирская «Сибирь» поднялась на вторую строчку турнирной таблицы зоны «Золото» Второй лиги. Этот шаг позволила сделать победа над ивановским «Текстильщиком».

Игра 11-го тура прошла в Новосибирске 28 сентября. Счет на 34-й минуте открыл Александр Елисеев ударом с близкого расстояния. На 65-й Дмитрий Яковлев установил окончательный счет — 2:0. У гостей было несколько хороших моментов, но в первом тайме Евгений Татаринов попал в перекладину, а во втором Владимир Азаров не забил пенальти.

«Сибирь» набрала 20 очков. Она уступает два очка пятигорскому «Машуку-КМВ», который в прошедшем туре уступил московскому «Динамо-2» со счетом 1:2.

Валерий Лавский

