«Известия»: ОДКБ согласует применение новых вооружений против военных угроз

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внесет новые высокотехнологичные виды вооружения в основные документы. Так входящие в организацию страны согласуют их применение против военных угроз. Соглашение о сотрудничестве будет рассмотрено 7 октября в Санкт-Петербурге на заседании комиссии парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комиссии Анатолия Выборного.

Речь пойдет о межгосударственном сотрудничестве в изучении нового оружия. Издание упоминает новую версию «Модельного соглашения о сотрудничестве членов ОДКБ при использовании новых видов оружия и технологий». В документе особое внимание уделено определению «новых видов оружия». Под ними предлагается понимать «устройства и предметы, предназначенные для поражения противника в вооруженной борьбе, а также комплексы и инструменты современных и будущих достижений науки, техники, используемые в качестве средств ведения военных действий, включая нелетальное, психофизическое и иное воздействие на противника в целях принуждения его к миру».

По информации экспертов, к новым вооружениям относят дроны, безэкипажные надводные и подводные аппараты, сухопутные роботизированные платформы, лазерные комплексы, гиперзвуковые системы и др.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

Эрнест Филипповский