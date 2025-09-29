Трамп анонсировал «финальную стадию» мирных соглашений по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по прекращению войны в секторе Газа находятся «на завершающей стадии», в соответствии с его планами. В интервью Axios он сообщил, что соглашение «может открыть путь к более широкому миру на Ближнем Востоке».

В интервью изданию Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и представители палестинского движения «Хамас» также поддерживают его план. По словам президента США, «все объединились, чтобы заключить сделку, но нам еще предстоит ее реализовать».

Заявления были сделаны перед готовящейся на 29 сентября встречи в Белом доме Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 28 сентября с господином Нетаньяху встречался посланник Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Источники издания утверждают, что текст мирных соглашений сейчас проходит согласование сторон, разногласия касаются пункта о разоружении «Хамаса», а также роли Палестинской администрации.

В начале сентября господин Трамп потребовал от палестинского движения «Хамас» принять разработанное США предложение о прекращении огня в секторе Газа. Американский мирный план состоит из 21 пункта и включает три основных компонента: возвращение всех заложников, прекращение угрозы «Хамаса» для Израиля и увеличение гуманитарной помощи Газе.

Влад Никифоров