Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА на территории Лискинского и Бутурлиновского районов Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В этих двух районах была отменена непосредственная угроза удара БПЛА, однако угроза продолжает действовать в Воронеже. Режим опасности атаки беспилотников на всей территории области также сохраняется.

В связи с возможной атакой БПЛА на регионы России в ночь на 29 сентября действует ограничения на прием и выпуск авиарейсов в аэропортах Калуги и Тамбова.