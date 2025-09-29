Площадь лесных пожаров в Якутии в сезоне 2025 года сократилась в 19 раз

За время пожароопасного сезона в Якутии был зафиксирован исторический минимум по площади лесных пожаров. В сравнении с прошлогодним показатель сократился в 19 раз — до 160 тыс. га против около 3 млн га. Об этом на прямой линии с населением сообщил глава республики Айсен Николаев, его слова приводятся на сайте регионального правительства.

Господин Николаев отметил, что таким результатам способствовало несколько факторов: природные условия в этом году и поддержка президента Владимира Путина. «То, что президент страны в прошлом году после поездки в Якутск поддержал нас, и нам в этом году средства были доведены до начала пожароопасного сезона, а не в конце. Это резко изменило ситуацию по работе с авиакомпаниями, по проведению конкурсов, по набору дополнительных людей»,— сказал глава региона.

Роль также сыграли «правильно проведенные работы по вызову дождей». Айсен Николаев также отметил оперативность тушения. «У нас оперативность тушения в первые сутки резко выросла. Раньше это всегда было 24—25%. Сейчас окончательные цифры еще не получены, но показатель близок к 70%. Для нас это очень серьезная и большая цифра»,— сказал он.

Николай Борисов, Якутск