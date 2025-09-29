Дания подняла в воздух истребители из-за сообщений о БПЛА

Истребитель вооруженных сил Дании был поднят над островом Борнхольм в Балтийском море после того, как в местную полицию поступили многочисленные сообщения о БПЛА. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на полицию Борнхольма.

По информации телеканала, в воскресенье истребитель «сначала пролетел в одну сторону над островом, а потом в другую обратно».

Полиция подтвердила TV2, что вечером в воскресенье получила много сообщений о замеченных дронах. Вооруженные силы Дании не прокомментировали инцидент.

Ранее власти Дании сообщили о введении с понедельника запрета на запуск гражданами БПЛА. Ограничение продлится с 29 сентября до 3 октября в связи с проведением в Копенгагене саммита лидеров Евросоюза.