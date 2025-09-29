Посол РФ: Болгария по соглашению с Италией планирует построить базу НАТО

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что НАТО планирует строительство крупнейшей в стране базы в рамках соглашения с Италией. Об этом она рассказала газете «Известия».

«Страны-члены объединения не скрывают своего намерения вести дальнейшую милитаризацию восточного фланга»,— сказала госпожа Митрофанова.

По ее словам, НАТО также планирует закупить новое вооружение и создать «коридоры военной мобильности» для перемещения войск. Посол также отметила, что власти Болгарии неоднократно упоминали о необходимости подготовки к возможному увеличению натовского контингента с 1,2 тыс. до 5 тыс. военнослужащих.