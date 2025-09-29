Сотрудники авиакомпании в США нашли тело человека в отсеке для шасси

Сотрудники авиакомпании American Airlines обнаружили тело безбилетного пассажира в отсеке для шасси самолета, который прибыл в международный аэропорт города Шарлотт. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Тело было найдено техническим персоналом во время обслуживания самолета. Прибывшие на место полицейские констатировали смерть человека.

По информации CBS News, что это как минимум второй подобный случай в 2025 году, когда тела безбилетных пассажиров обнаруживают в самолетах американских авиакомпаний. В январе два тела нашли в отсеке для шасси самолета в аэропорту в Нью-Йорке.