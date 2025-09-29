Власти Дании запретят гражданам запускать БПЛА на время саммита лидеров ЕС

Власти Дании ввели временный запрет на запуск БПЛА гражданами с 29 сентября по 3 октября. Об этом сообщило министерство транспорта страны. Запрет связан с проведением в Копенгагене саммита лидеров Евросоюза.

Решение было принято совместно министрами транспорта, обороны и юстиции. За нарушение запрета предусмотрен штраф или тюремное заключение до двух лет.

Ранее аэропорты Дании несколько раз приостанавливали работу из-за сообщений об обнаружении беспилотников. Дроны замечали над аэропортами в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге, Копенгагене, а также над авиабазой Скридструп. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инциденты «самым серьезным нападением» на инфраструктуру страны.