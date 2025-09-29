Трамп: в декоре Овального кабинета используется золото 24 карата

Президент США Дональд Трамп рассказал, что иностранные руководители «сходят с ума», когда видят «красоту Овального кабинета» в Белом доме. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Лучший Овальный кабинет за всю историю — как по успеху, так и по внешнему виду!», — написал он. По его словам, в декоре кабинета используется золото 24 карата (максимально возможное значение в каратной системе).

Золото 24 карата также используется в декоре зала заседаний Кабинета министров, добавил президент США.