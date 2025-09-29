Двух мужчин госпитализировали в результате ракетного обстрела Белгородской области

В результате ракетного обстрела Белгородской области госпитализировали двух мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации главы области, у одного из мужчин диагностирована баротравма.

За медпомощью также обратился боец самообороны — у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму колена после детонации взрывного устройства в селе Репяховка. От госпитализации он отказался.

Ранее Минобороны сообщило об отражении 14 БПЛА в период с 13:30 по 23:00 мск 28 сентября, 13 из которых было сбито над Белгородской областью.