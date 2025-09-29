Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» лидирует на выборах с 45% голосов

После подсчета 86,68% протоколов с избирательных участков на парламентских выборах в Молдавии, правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) набирает 45,06% голосов. Об этом говорят данные Центризбиркома.

На втором месте — Оппозиционный Патриотический блок (27,64% голосов), блок «Альтернатива» — (8,81%), «Наша партия» — (6,40%), партия «Демократия дома» — (5,80%).

Голосование завершилось 28 сентября. Явка составила 52%. В выборах приняли участие 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Независимым кандидатам нужно преодолеть порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7%. Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место. В день выборов ЦИК отстранила оппозиционную партию «Великая Молдова».