Трамп хочет довести до конца сделку по Газе на встрече с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил «очень хороший отклик» на свое предложение о прекращении войны в секторе Газа и ожидает поддержки от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на их встрече в понедельник. Об этом он сообщил агентству Reuters.

По словам Дональда Трампа, «все хотят заключить сделку», включая «Хамас».

Как сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский мирный план состоит из 21 пункта и включает три основных компонента: возвращение всех заложников, прекращение угрозы «Хамаса» для Израиля и увеличение гуманитарной помощи Газе.

Ранее Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News допустил возможность амнистии для лидеров «Хамаса» при условии, что они прекратят войну и освободят всех заложников. Представитель движения заявил, что группировка пока не ознакомилась с планом США.