Силы ПВО сбили 14 БПЛА за 10 часов

Средства ПВО с 13:30 до 23:00 мск 28 сентября уничтожили 14 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. 13 из них было сбито над Белгородской областью, еще один — над Курской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал об атаке на Белгород, информации о пострадавших и повреждениях пока нет. На всей территории региона действует режим опасности атаки БПЛА. Губернатор Курской области Александр Хинштейн пока не прокомментировал атаки беспилотников.

