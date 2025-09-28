Россия и Вьетнам намерены подписать соглашение о строительстве АЭС до конца года

Россия и Вьетнам планируют подписать межправительственное соглашение о строительстве вьетнамской АЭС до конца 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.

«Мы предложили обмениваться чаще и больше по этой теме, чтобы помочь вьетнамской стороне тоже разрабатывать соответствующие документы»,— сказал господин Шульгинов (цитата по ТАСС).

Речь идет об АЭС «Ниньтхуан-1». В 2016 году стороны приостановили обсуждения проекта. В январе глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что госкорпорация готова предложить вьетнамской стороне строительство двух энергоблоков ВВЭР-1200.