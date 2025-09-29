Вложились бы, да нет возможности

По итогам первого полугодия на фоне общего охлаждения экономики число регионов с ростом инвестиционной активности заметно сократилось — с 65 до 53 субъектов РФ, следует из обзора Национального рейтингового агентства. При этом на инвестпривлекательности регионов это пока не сказалось — позиции многих субъектов РФ в этой части улучшились. Во многом, впрочем, это касается территорий, где преобладают «нечувствительные» к высокой ключевой ставке и внешней конъюнктуре отрасли, в том числе ОПК.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) подготовило обзор региональной инвестиционной активности по итогам первого полугодия 2025 года, оценив, как влияет текущее охлаждение экономики на деловой климат в субъектах РФ. Сейчас, отметим, наблюдается замедление инвестактивности на фоне высокой базы и жесткой денежно-кредитной политики — по итогам этого года ожидается рост инвестиций всего на 1,7% (после 7,4% в 2024 году). В 2026 году, согласно базовому сценарию прогноза Минэкономики, показатель снизится на 0,5% (см. “Ъ” от 25 сентября).

Как отмечает НРА, на региональном уровне «ослабление инвестиционной динамики особенно заметно» — если в 2024 году рост инвестиций отмечался в 65 регионах, то по итогам первого полугодия — в 53. При этом аналитики фиксируют серьезные диспропорции в отраслевом разрезе. Например, в торговле и обрабатывающей промышленности, где «драйвером» при снижении выпуска гражданских производств остается ОПК, наблюдается рост вложений. В то же время инвестиции в строительстве и транспортной отрасли, напротив, падали.

Это, отмечают в НРА, может определить динамику инвестпривлекательности регионов, создав предпосылки как для усиления позиций территорий, где преобладают растущие отрасли, так и для ухудшения оценок субъектов РФ, зависимых от замедляющихся секторов. Пока же негативного влияния замедления экономики на инвестпривлекательность регионов не наблюдается. Оценки 43 из 85 регионов сохранились на прежнем уровне, а число регионов, улучшивших свои позиции, втрое превысило число тех, что ухудшили (31 и 11 регионов соответственно).

Как отмечает НРА, прежде всего показатели повышались у регионов со значительным присутствием компаний, «практически нечувствительных к высокой ключевой ставке и неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре» — речь идет об ОПК и сферах, которым государство оказывает поддержку в рамках программ импортозамещения и технологического суверенитета. Регионы, где преобладают добывающая промышленность и предприятия потребительского сектора, в целом сохраняют свои оценки. Впрочем, аналитики отмечают и случаи их снижения из-за усиливающейся конкуренции за инвесторов и числа новых инвестпроектов.

НРА ранжирует регионы как «высоко», «средне» и «умеренно» привлекательные — с тремя подгруппами в каждой категории. Как и в прошлом году, лидерами по уровню инвестпривлекательности стали Москва и Санкт-Петербург (см. “Ъ” от 28 ноября 2024 года). Также на фоне положительной динамики в промышленности и реализации инфраструктурных проектов в список регионов с высокой инвестпривлекательностью вошли Пермский край, Башкирия, Курская и Калужская области. Пример последней представляется довольно показательным в текущих реалиях — как отмечает НРА, «важным фактором восстановления позиций стало постепенное возобновление работы крупных автомобильных и иных предприятий, ранее принадлежавших иностранным инвесторам».

Согласно исследованию, в этом году рекордно сократилось число отстающих регионов — всего 11 субъектов оценены как «умеренно привлекательные» (в 2024 году — 17). При этом даже те регионы, которые остались в числе таковых, отмечают в НРА, сделали «хотя бы один шаг вперед, переместившись в более высокую группу». По мнению аналитиков, это связано с политикой по выравниванию качества регионального инвестклимата — речь, в частности, идет о региональном инвестиционном стандарте, который внедрялся на протяжении последних нескольких лет (см. “Ъ” от 24 октября 2024 года). При этом, добавляют в агентстве, свою роль во многих регионах сыграли и нерыночные факторы — рост производства, занятости и инвестиций в ОПК, а также увеличение доходов населения на фоне выплат участникам военной операции РФ на Украине.

Евгения Крючкова