Вэнс обвинил демократов в попытках добиться шатдауна ради льгот для нелегалов

Демпартия США угрожает приостановкой работы правительства, чтобы предоставить медицинские льготы нелегальным мигрантам, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Я никогда не видел, чтобы политическая партия открыто заявляла о желании прекратить всю важную работу правительства,— сказал вице-президент в эфире Fox News.— И они хотят использовать это в качестве рычага».

Правительство США может приостановить работу 1 октября, когда начнется новый финансовый год. Шатдаун возникает, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование федеральных ведомств. В этом случае пограничная, почтовая и социальная службы продолжают работу, а остальные госслужащие уходят в неоплачиваемый отпуск.

В последний раз работа правительства останавливалась в предыдущий президентский срок президента США Дональда Трампа. Это длилось рекордные 35 дней.