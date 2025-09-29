Октябрьские будни

Госдума на прошлой неделе утвердила календарь рассмотрения вопросов в октябре. Главным событием второго осеннего месяца, как обычно, станет начало работы над проектом трехлетнего бюджета. В числе других запланированных вопросов — очередное расширение льгот для участников специальной военной операции (СВО), меры по защите прав потребителей, а также предоставление новых полномочий ФСБ и «Роскосмосу».

Как обычно, главной заботой парламентариев в октябре станет рассмотрение проекта нового трехлетнего бюджета. Его внесение в Думу ожидается до 1 октября, а к предметному изучению основного финансового документа депутаты приступят чуть позже, после возвращения с «региональной недели».

Столь же традиционно в календаре представлены сразу несколько инициатив, связанных с внешней и внутренней безопасностью.

В частности, Дума планирует денонсировать соглашение между Россией и США об утилизации плутония, заявленного как не являющегося более необходимым для целей обороны. Действие договора было приостановлено президентом РФ еще в 2016 году из-за введенных против России санкций и наращивания американского военного присутствия в странах Восточной Европы. Во втором чтении будут рассмотрены поправки правительства к закону «О противодействии экстремистской деятельности»: он дополняется нормой о том, что решения межведомственной комиссии по противодействию экстремизму (образована указом президента) обязательны для исполнения федеральными органами власти, исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления. Также с подачи кабмина депутаты намерены закрепить за госкорпорацией «Роскосмос» бессрочные полномочия по управлению госимуществом предприятий ракетно-космической отрасли.

Рассмотрения во втором чтении дожидаются и поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) сенаторов и депутатов разных фракций во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым. Этот проект, принятый в первом чтении в июле, дает сотрудникам ФСБ новые полномочия по задержанию лиц по делам об административных нарушениях. Ранее, напомним, Дума вернула ФСБ право создавать свои следственные изоляторы: соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Другой сквозной думской темой остается поддержка участников СВО. В октябре ожидается принятие двух пакетов поправок к закону «О статусе военнослужащих», которые «Единая Россия» внесла в список приоритетных. Первый предполагает предоставление военнослужащим права на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а второй позволит детям участников СВО не терять право на господдержку в период между окончанием школы и поступлением в вузы и колледжи. Также планируется рассмотрение поправок к тому же закону от группы депутатов и сенаторов о предоставлении первоочередного права на жилье военным, в том числе отставникам, имеющим проживающих вместе с ними совершеннолетних детей-инвалидов. Наконец, с тематикой СВО связан законопроект большой группы парламентариев, расширяющий перечень видов деятельности социально ориентированных НКО, которые имеют право на господдержку. Этот перечень предлагается дополнить мероприятиями по содействию в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий, психологической помощи бойцам и членам их семей.

Среди «мирных» инициатив выделяются проекты, защищающие права потребителей.

Так, поправки к закону «О рекламе» (приняты в первом чтении 15 июля), внесенные депутатами всех фракций, требуют сопровождать рекламу безалкогольных тонизирующих напитков предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Во втором чтении будут рассмотрены и поправки к КоАП (также от депутатов всех фракций), кратно увеличивающие штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров. В случае их принятия для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (сейчас — от 2 тыс. до 4 тыс.), а для юрлиц — от 250 тыс. до 1 млн руб. (сейчас — от 20 тыс. до 40 тыс. руб.).

А вот резонансный законопроект «Справедливой России — За правду» (СРЗП) о защите детей от информации, оскорбляющей или отрицающей традиционные российские духовно-нравственные ценности, планируется отклонить по упрощенной процедуре (то есть без детального рассмотрения), несмотря на «модную» в России тему. Такую рекомендацию дал профильный комитет по защите семьи. В его заключении отмечается, что в РФ уже запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола, что, по сути, и есть «информация, оскорбляющая или отрицающая традиционные российские духовно-нравственные ценности». Предложенная же в проекте формулировка, по мнению комитета, имеет расширительное толкование. По упрощенной процедуре Дума в октябре отклонит и другой программный законопроект СРЗП — «Об общественном совете РФ по телевидению», внесенный (причем уже не в первый раз) еще весной 2022 года.

Ксения Веретенникова