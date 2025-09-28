«Парма» уступила в стартовом матче нового сезона

Поединок первого тура чемпионата Единой лиги «Бетсити Парма» провела в Казани. Игра с УНИКСом завершилась крупной победой хозяев паркета со счетом 103:83.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Бингэм, набравший 27 очков. В составе пермской команды 20 очков, три подбора и одну передачу оформил Брэнд Адамс. 16 очков набрал Глеб Фирсов. 12 баллов на счету Александра Шашкова.

Следующую игру подопечные Евгения Пашутина проведут 1 октября в Нижнем Новгороде.