Спектакль казанского театра кукол «Экият» победил на международном фестивале

Спектакль казанского театра кукол «Экият» стал победителем Международного фестиваля театров кукол «Курсак-фест» в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

Спектакль театра кукол «Экият» признан лучшим на международном фестивале в Уфе

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан Спектакль театра кукол «Экият» признан лучшим на международном фестивале в Уфе

Гран-при в номинации «Лучший спектакль» получила постановка казанского театра «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова.

Фестиваль «Курсак-фест» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и собрал кукольные коллективы из России и стран ближнего зарубежья.

Влас Северин