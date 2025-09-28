На капремонт здания детского сада в поселке Марий Эл выделили 61,2 млн рублей

На капитальный ремонт здания детского сада «Родничок» в поселке Оршанка выделено 61,2 млн рублей. Соответствующий контракт опубликован на портале государственных закупок.

Подрядчик должен провести общестроительные работы, отремонтировать фасад и крыльца, заменить внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, силового электрооборудования и внутреннего освещения, а также установить систему пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Работы необходимо завершить в срок с 12 января по 30 июня 2026 года. Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет.

Влас Северин