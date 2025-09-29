Товары по акции

Акции ритейлера «Лента» обновили исторический максимум, достигнув почти 1900 руб. за бумагу, при этом с начала года их стоимость выросла более чем на 40%. Эксперты связывают успех компании с высокой операционной и финансовой эффективностью, низким уровнем долга и успешной интеграцией приобретенных торговых сетей. Акции других крупных ритейлеров либо стагнируют, либо падают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

26 сентября котировки ритейлера «Лента» обновили исторический максимум. По данным Московской биржи, стоимость акций в тот день достигла пика — 1899,5 руб. за бумагу. Достигнуть уровня 1900 руб. за акцию котировкам не удалось, в последующие дни последовала коррекция, отбросившая стоимость акций до 1870–1880 руб. за акцию. Однако, даже несмотря на это, котировки ритейлера находятся на максимальных позициях с момента IPO. С начала 2025 года они выросли более чем на 40%.

При этом акции прочих эмитентов этого сегмента торгуются вблизи «исторических» минимумов. Так, акции «Магнита», хотя и торгуются выше цены размещения, с начала года подешевели почти на 30%, до 3212 руб. за акцию. Акции Х5, торговля которыми возобновилась в январе, показывали положительную динамику в начале года, но в июле упали практически до уровня размещения и сейчас находятся на отметке 2830 руб. за акцию. Акции «Фикс Прайса» после возобновления торгов на Московской бирже также демонстрируют не лучшую динамику. За два месяца их цена снизилась почти на половину и сейчас составляет 0,62 руб. за акцию. Удержать котировки не помог даже объявленный в конце прошлого месяца buyback (см. “Ъ” от 29 августа). Получить комментарий компании вчера не удалось, в Х5 от комментариев отказались.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, акции «Ленты» привлекают инвесторов сочетанием «операционной и финансовой эффективности с низким уровнем долга». Во втором квартале выручка увеличилась на 25,3%, до 265,2 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 32,9%, до 22,2 млрд руб. При этом чистый долг компании «меньше, чем у основных публичных конкурентов» — «Магнита» и Х5, указывает эксперт. Еще одним важным преимуществом «Ленты» является то, что компания, в отличие от конкурентов, «владеет практически всеми объектами недвижимости, в которых находятся их торговые точки», что позволяет ей быть более устойчивой перед изменениями рыночной конъюнктуры, указывает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

«Особенностью "Ленты" также является прибыльная за счет дифференциации ценообразования модель онлайн-продаж, в то время как у ряда других ритейлеров рост доли онлайн приводит к снижению рентабельности бизнеса по EBITDA»,— отмечает господин Бурмистров. Относительно небольшие объемы торгов позволяют гораздо сильнее толкать котировки, так как они «более чувствительны к покупкам бумаг инвесторами», указывает аналитик ФГ «Финам» Магомед Магомедов

В компании заявили, что рост котировок также может быть связан с успешной интеграцией других торговых сетей. Так, в октябре 2023 года «Лента» купила одну из крупнейших сетей магазинов у дома «Монетка», в декабре 2024 года — сеть магазинов косметики и бытовой химии «Улыбка радуги», а в июне 2025 года — «Молнию», одну из крупнейших торговых сетей Челябинской области. «За последний год в "Ленте" произошло много позитивных изменений как внутри форматов, так и за счет сделок M&A, при этом компания демонстрирует рост операционных и финансовых показателей, что позитивно повлияет на фундаментальную оценку группы и динамику цены акций на рынке»,— заявили в «Ленте».

По оценке экспертов, задерживать темпы роста котировок может отсутствие дивидендных выплат. В июле директор по взаимодействию с инвесторами «Ленты» Кирилл Зубков на форуме «ИнвеST Weekend» подтвердил, что акционерам не стоит ожидать выплат за 2025 год. При этом, как указывает Михаил Бурмистров, в текущих реалиях «такое решение оправдано — средства более целесообразно направить либо на органический рост и обновление торговых объектов, либо на совершение M&A-сделок». По оценке аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова, котировки ритейлера продолжат расти и через 12 месяцев могут превысить 2600 руб. за акцию.

Андрей Ковалёв