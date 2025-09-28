Хоккеисты «Лады» потерпели восьмое поражение подряд в КХЛ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где «Лада» уступила ЦСКА со счетом 2:7. Игра прошла в спорткомплексе «ЦСКА-Арена».

«Лада» потерпела восьмое поражение подряд. В текущем сезоне тольяттинская команда провела восемь игр и набрала всего три очка, занимая последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 11 очками после 10 игр находится на пятой строчке.

«Лада» пропустила 43 шайбы, что на данный момент является худшим показателем в лиге. Коллектив из Тольятти остается единственным в КХЛ клубом, до сих пор ни разу не реализовавшим большинство в этом сезоне.

Андрей Сазонов