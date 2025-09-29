Вход по правилам

Билетные брокеры объединяются в новую ассоциацию — вторичного билетного рынка, среди ее участников — крупная платформа перепродажи Portalbilet. Основная цель организации — вывод сегмента в правовое поле, а также создание единой системы проверки билетов. Сам объем рынка по итогам года может достигнуть 10 млрд руб., прогнозируют его участники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На билетном рынке появится новая организация — Ассоциация вторичного билетного рынка (АВБР), сообщил “Ъ” ее директор Виталий Подлиннов (владелец билетного сервиса Portalbilet). Основной задачей объединения он называет вывод вторичного рынка в правовое пространство и самоорганизацию ее участников. Пока ассоциация ведет переговоры с потенциальными участниками, однако уже сейчас в совет правления АВБР помимо Виталия Подлиннова вошли Валерий Гуц (Национальная билетная система), Сергей Старовойтов (ИП), Роман Сипко («Билетим») и Иван Ефремов (ИП), Эммик Арушанян (ИП) вошел в состав ревизионной комиссии. Там также призывают игроков рынка регистрироваться либо в качестве индивидуальных предпринимателей, либо ООО. «На Portalbilet уже есть софт, программа для контроля входа зрителей. Есть опыт передачи кодов и билетов на площадки. Если мы в дальнейшем будем иметь возможность перепечатывать билеты через свою программу, то будет возможность для их верификации»,— отмечает господин Подлиннов.

На рынке вторичной продажи билетов действуют как официальные брокеры, так и спекулянты. Первые, как правило, зарегистрированы либо в качестве ИП, либо как ООО. Они зарабатывают на комиссии и не нарушают законодательство. Согласно ст. 52 ФЗ «Основы законодательства РФ о культуре», такие компании не имеют права устанавливать наценку на билеты больше 10% и должны заключить договор с организатором мероприятия. В противном случае перекупщика ждет штраф, равный трехкратной или пятикратной цене билета. Спекулянты работают как частные лица и устанавливают любые наценки, чаще всего продавая билеты через маркетплейсы. По прогнозам Portalbilet, рынок вторичной продажи билетов по итогам этого года может достичь 10 млрд руб. против 5 млрд руб. в 2024 году.

Из-за массовой отмены концертов зарубежных групп и ряда российских артистов с 2022 года число официальных перекупщиков резко сократилось: к концу июля 2022 года оно не превышало 20, в то время как до пандемии их насчитывалось более 300, сообщал в июле 2022-го РБК. Однако с прошлого года ситуация начала восстанавливаться — в том числе за счет увеличения числа мероприятий, как и спроса на них. «Яндекс Афиша» в первом полугодии продала 13 млн билетов на мероприятия, что выше показателей годом ранее на 41%. Число доступных мероприятий достигло 129,3 тыс. при росте на треть по сравнению с предыдущим годом.

Опрошенные “Ъ” участники рынка рассчитывают, что перевод их деятельности в легальное поле позволит им участвовать в продаже билетов наравне с официальными сервисами. Последние, как и сами крупные площадки, добавляют собеседники “Ъ”, и так самостоятельно борются со спекулянтами.

При этом проблема с нелегальными продажами билетов на маркетплейсах (они не проводят валидацию по API с билетными платформами, что не позволяет обмениваться информацией об имеющихся в продаже билетах в реальном времени) сохраняется, отмечают опрошенные “Ъ” участники рынка. «Поэтому в будущем АВБР, скорее всего, будет работать с этим направлением, ведь продажи онлайн теперь занимают большую часть рынка».

Юлия Юрасова