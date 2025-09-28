Запчасти застряли в дороге

Как стало известно «Ъ», псковская полиция возобновила расследование необычного дела о невозврате товара на 35 млн руб. московской фирме «БЕМА Кемикалс», которая является поставщиком в том числе предприятий обороной промышленности. Транспортно-логистическая группа «Брабус Транс» отказывается отдать партию запчастей, утверждая, что ее перевозка из Турции в Россию не оплачена. Дело уже закрывалось, но прокуратура отменила решение о прекращении расследования.

Следственное управление УМВД РФ по Псковской области возобновило расследование дела о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ) по факту невозврата партии товара компании «БЕМА Кемикалс». Ранее полиция сначала отказала в возбуждении дела, затем расследование начала, но прекратила, в итоге вмешалась областная прокуратура, которая отменила решение следствия о закрытии дела.

История, о которой идет речь в материалах расследования, началась в июле 2023 года. ООО «БЕМА Кемикалс», много лет поставляющее погрузочную технику и запчасти для различных, в том числе и оборонных, предприятий (среди клиентов — Тульский патронный завод, Ижевский механический завод, Обуховский завод, «Звезда», Уралвагонзавод и др.), подписало с турецкой Musa Dusunsel договор на поставку в Россию комплектующих для вилочных автопогрузчиков на 35 млн руб. Вопросами транспортировки грузов занялись компании Cosmo Pro и АГС Baltic Spedition, а непосредственным перевозчиком стало псковское ООО «Брабус Транс», учредителем которого является известный и влиятельный в регионе предприниматель и меценат Николай Загоруй.

Груз прибыл в Россию на склад временного хранения ООО «Терминал Восток-Запад» в Наро-Фоминском районе Подмосковья, прошел растаможивание, но к получателю так и не попал, уехав на склад к перевозчику в Псков. Опасаясь срыва поставок и репутационных потерь, гендиректор «БЕМА Кемикалс» Федор Марков обратился к перевозчику, но в «Брабус Транс» ответили, что груз останется на складе, пока не будет оплачена его перевозка. Господин Марков предложил заплатить $20 тыс., но в «Брабусе» заявили, что долг составляет $280 тыс. Посчитав это вымогательством, Федор Марков в ноябре 2023 года подал в псковскую полицию заявление о преступлении. С тех пор расследование фактически остается замороженным. При этом следствие проигнорировало рекомендацию прокуратуры о переквалификации дела на ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба), а также предписание о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции за нарушение разумных сроков расследования уголовного дела. Кроме того, сообщил «Ъ» адвокат ООО «БЕМА Кемикалс» Вадим Демченко, полиция еще в декабре 2024 года вынесла постановление о том, что спорный груз должен быть передан «БЕМА Кемикалс» на ответственное хранение, однако по каким-то причинам не торопится добиваться его исполнения.

Арбитражное разбирательство по иску «БЕМА Кемикалс», требующей передачи ей товара, пока результата не дало: пройдя все инстанции, дело вернулось на новое рассмотрение. «Брабус Транс», в свою очередь, настаивает на своей правоте. «Согласно условиям оплаты перевозки и положениям контракта, а также п. 4 ст. 790 Гражданского кодекса РФ, компания осуществляет удержание груза до момента погашения задолженности»,— процитировал адвокат компании-перевозчика Валерий Григорьев решение кассационной инстанции арбитражного суда. Кстати, в ходе арбитражного разбирательства выяснилось, что недостающую сумму «Брабус Трансу» не перечислила АГС Baltic Spedition, а той — Cosmo Pro. К первой уже подан иск, но до поступления денег отдавать запчасти и комплектующие «Брабус» не намерен.

Тем временем ущерб, причиненный «БЕМА Кемикалс», достиг 50 млн руб., поскольку глава компании Федор Марков, чтобы не срывать заказы предприятий, был вынужден частично продублировать закупку запчастей. Для этого, по его словам, пришлось взять кредиты под 23% годовых, что серьезно ударило по финансам фирмы. Директор считает, что расследованию может мешать авторитет, которым Николай Загоруй пользуется в регионе, в том числе в госструктурах, но тем не менее он «надеется, что псковские прокуратура и полиция вернут незаконно удерживаемый товар, а виновных в происходящем привлекут к ответственности».

