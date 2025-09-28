Нагота в искусстве, кремлевские легенды и стихи Агнии Барто

В конце сентября и начале октября в Нижнем Новгороде пройдут лекции о создании 3D-проекций, кулинарных хитростях и наготе в искусстве, состоятся органные и симфонические концерты и выставка собак и кошек. В городе представят спектакль о нижегородских купчихах, покажут фильм о художнике Эдварде Мунке и организуют фестивали «Современная музыка» и «Вазари». Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие фестиваля «Современная музыка» в концертном Пакгаузе

Фото: Geometria Открытие фестиваля «Современная музыка» в концертном Пакгаузе

Фото: Geometria

25 сентября в городе открылся II фестиваль «Современная музыка», возрожденный в 2024 году. В этот раз он посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Концерты пройдут в Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж.

30 сентября пианист Никита Мндоянц исполнит фрагменты балета Сергея Прокофьева «Золушка» и сонату Карла Хартманна «27 апреля 1945 года».

исполнит фрагменты балета Сергея Прокофьева «Золушка» и сонату Карла Хартманна «27 апреля 1945 года». 1 октября выступит государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, со сцены прозвучат сочинения Галины Уствольской, Артюра Онеггера и Альфреда Шнитке.

со сцены прозвучат сочинения Галины Уствольской, Артюра Онеггера и Альфреда Шнитке. 2 октября Кристина Траулько, Андрей Ильин и Дарья Купцова исполнят сонаты Мечислава Вайнберга для скрипки.

2 и 3 октября в Театре оперы и балета на улице Белинского, 59 состоится премьера — вечер балетов на музыку Леонида Десятникова в постановке хореографов Максима Петрова, Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Вячеслава Самодурова.

в постановке хореографов Максима Петрова, Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Вячеслава Самодурова. 3 октября Никита Мндоянц выступит с произведением Оливье Мессиана «Квартет на конец времени».

выступит с произведением Оливье Мессиана «Квартет на конец времени». 4 октября в Пакгаузе прозвучит опера «Дневник Анны Франк», в программу вошли сочинения композиторов, ставших свидетелями и участниками мировых войн. В этот день состоится еще один концерт: Вадим Репин (скрипка), Борис Андрианов (виолончель) и Александр Князев (фортепиано) исполнят музыку Сергея Прокофьева, Дьердя Лигети и Дмитрия Шостаковича.

Завершится фестиваль 5 октября. В 14:00 солисты Нижегородского театра оперы и балета представят в Пакгаузах «Голливудскую книгу песен» Ханса Эйслера, а в 19:00 в оперном театре начнется заключительный концерт фестиваля, который, по словам организаторов, станет мемориалом памяти о событиях Второй мировой войны. Даниил Коган (скрипка), Александр Воронов (бас), хор театра и оркестр La Voce Strumentale под управлением дирижера Федора Леднева исполнят сочинения Карла Хартманна, Богуслава Мартину, Оливье Мессиана, Арнольда Шенберга и Мечислава Вайнберга. Билеты на концерты стоят от 500 руб. до 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Скупой, или Школа лжи»

Фото: Московский академический театр сатиры Спектакль «Скупой, или Школа лжи»

Фото: Московский академический театр сатиры

29 сентября в Театре юного зрителя на улице Горького, 145 — гастроли Московского академического театра сатиры. Артисты представят спектакль «Скупой, или Школа лжи» по пьесе Мольера. Действие происходит во времена Людовика XIV. Все помыслы главного героя — богатого и скупого Гарпагона — направлены на то, как увеличить капитал. Он прячет деньги в саду, держит собственных детей в крайней нужде и готов обречь их на брак по расчету. Но его планам не суждено сбыться: молодые люди сами решают свои судьбы, основным их помощником становится ловкий слуга Лафлеш. Спектакль начнется в 18:30. Билеты — от 1,8 до 3,5 тыс. руб.

29 сентября в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Индиго» на улице Казанское шоссе, 11 покажут документальный фильм о жизни норвежского художника Эдварда Мунка. Сеанс начнется в 19:00, билет стоит 400 руб. А 30 сентября в кинотеатре торгового центра «Небо» на улице Большая Покровская, 82 зрители смогут увидеть запись оперы «Отелло», представленной на оперном фестивале Россини в 2022 году. В главных ролях — Энеа Скала (Отелло), Элеонора Буратто (Дездемона) и Дмитрий Корчак (Родриго). Оперу покажут на итальянском языке с русскими субтитрами в 19:00. Билет стоит 600 руб.

30 сентября в арт-пространстве «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32 культуролог Римма Газе прочитает лекцию «Нагота в искусстве. От запрета к символу». Слушатели смогут проследить, как тело перестало быть частью мифологических и аллегорических сюжетов и стало частью реальности. Мероприятие начнется в 18:30, билет стоит 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители выставки «Мечты о доме»

Фото: Арсенал Посетители выставки «Мечты о доме»

Фото: Арсенал

30 сентября в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля) завершится цикл лекций, подготовленных для выставочного проекта «Мечты о доме». На встрече «Дом снаружи и внутри. Образ дома в искусстве ХХ века» старший научный сотрудник отдела нового западного искусства музея Наталья Кортунова расскажет об «интерьерах» Анри Матисса и Пабло Пикассо, Эдварда Хоппера и Эндрю Уайетта, Ричарда Гамильтона и Тома Вессельмана. Мероприятие начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

30 сентября в католическом храме на улице Студеная, 10Б пройдет лекция «Властелин колец: христианские мотивы». Администратор культурной программы нижегородского католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии Александр Баранов расскажет, как отразились взгляды писателя — убежденного христианина — на сюжете и персонажах, какая связь между Фродо, Арагорном, Гэндальфом и Иисусом Христом, существует ли кольцо Всевластия в реальности и какое отношение к миру Средиземья имеет Дева Мария. Лекция начнется в 19:00. Вход свободный, по регистрации.

1 октября в Центре театрального мастерства (Нижполиграф, улица Варварская, 32) режиссер Елена Павлова представит эскиз спектакля «Молотые нежные», созданный по итогам арт-резиденции. Постановка объединит несколько историй нижегородских купчих. Авторы задаются вопросом, были эти женщинами лишь женами купцов или все же имели свое право голоса даже во времена жесткого патриархата. Спектакль начнется в 19:00. Вход по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэппинг на фестивале Intervals

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Мэппинг на фестивале Intervals

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

2 октября в общественном пространстве Сбера «Гараж» на улице Октябрьской, 35 состоится лекция технического директора студии Dreamlaser Данилы Радченко «Мэппинг — технология, преображающая мир. Как строится работа видеоинженера с объектами различной сложности». Специалист расскажет, как создаются 3D-проекции и что нужно сделать, чтобы они идеально легли на основу. Лекция начнется в 19:00, для участия нужно зарегистрироваться.

2 октября в «Нетеатре» на улице Большая Покровская, 4Д Алексей Грачев из скоморошьего дуэта «Грач и ворона» представит спектакль-концерт «Когда люди песни пели». Постановка расскажет о том, кто такие скоморохи и куда они делись, какие были представления в те времена, когда не было никакой музыкальной аппаратуры, и как исполнителям удавалось завораживать слушателей. Мероприятие начнется в 19:00. Билет стоит 800 руб.

3 октября в Усадьбе Гусевых на улице Славянская, 4 пройдет встреча «За приоткрытой кухонной дверцей». Эксперт Юлия Полякова, более 20 лет управлявшая рестораном «Английское посольство», расскажет, как жили нижегородские хозяйки сто лет назад, чем удивляли гостей, какие кулинарные хитрости использовали и какие традиции сохраняли в будни и праздники. Мероприятие начнется в 18:30, билет стоит 2,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cпектакль «Бывшие»

Фото: предоставлено организаторами Cпектакль «Бывшие»

Фото: предоставлено организаторами

3 октября в концертном зале «МТС Live Холл» на Октябрьской площади покажут спектакль «Бывшие». Это авантюрная комедия о давно разведенной супружеской паре и отце, решившем их навестить. Чтобы не волновать папу, который недавно перенес инфаркт, герои притворяются вновь влюбленными, а их новые партнеры — их прислугой. В ролях: Андрей Соколов, Евгения Лоза, Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, Мария Чередниченко и Тимур Орагвелидзе. Спектакль начнется в 19:00, билеты — от 1,2 до 4 тыс. руб.

С 3 по 5 октября в Арсенале будет проходить ХII фестиваль текстов об искусстве «Вазари». В этом году событие посвящено проблеме музейных трансформаций. В программе фестиваля — круглые столы и дискуссии, презентации книг, концерт камерной музыки, творческие занятия для детей и подростков. Ведущие специалисты разных музеев поделятся находками и новыми форматами работы, расскажут, зачем выставке быть зрелищем, и развеют миф о том, что современные дети интересуются только быстрыми и короткими медиа. Все три дня на фестивале будет работать книжная ярмарка. Полная программа опубликована на сайте Арсенала. Вход на все события, кроме концерта, бесплатный, по регистрации. Билет на концерт стоит 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль текстов об искусстве «Вазари»

Фото: Арсенал Фестиваль текстов об искусстве «Вазари»

Фото: Арсенал

4 октября в корпусе Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) откроется выставочный проект «Шифр и символ. Аллегории в искусстве». В экспозиции будет представлено более сотни работ западноевропейских мастеров и современных авторов из собраний разных музеев страны. Посетить выставку можно по единому билету в корпус. Обычный стоит 400 руб., льготный — 200 руб.

4 октября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 состоится симфонический концерт «Гарри Поттер». Музыку из фильма исполнит камерный оркестр Sonorus. В субботу будет три концерта: в 14:00, в 16:30 и 19:00. Билеты — от 1,2 до 3 тыс. руб.

4 октября в католическом храме на улице Студеная, 10Б состоится органный концерт «От классики до современности». Выпускница Нижегородской государственной консерватории имени Глинки Александра Косицкая исполнит композиции Иоганна Себастьяна Баха, Луи Куперена, Клода Дакена, Сезара Франка, Шарля Мари Видора, Ханса-Андре Штамма и Людовико Эйнауди и Жана Алена. Выступление начнется в 16:00. Обычный билет стоит 900 руб., на балкон — 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отдыхающие на склоне Зеленского съезда под Коромысловой башней кремля

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Отдыхающие на склоне Зеленского съезда под Коромысловой башней кремля

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

4 октября пройдет встреча краеведческого клуба «Занозы» на тему «Кремлевские легенды: правда и вымысел». Участникам расскажут легенды о Коромысловой башне. Мероприятие начнется в 18:00 у Дмитриевской башни кремля, билет стоит 300 руб.

4 октября в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» актер Лев Харламов и музыканты Style-Quartet покажут постановку «Страшные сказки По». Они расскажут три истории американского писателя Эдгара Аллана По: «Лягушонок», «Черт на колокольне» и «Никогда не закладывай черту свою голову». Начало в 19:00, билет стоит 1,5 тыс. руб.

4 октября в учебном театре Нижегородского театрального училища на улице Большая Покровская, 4А откроется 27-й театральный сезон. 5 октября студенты покажут два новых спектакля — музыкальную фантазию «Он вырос» по стихам Агнии Барто и спектакль-концерт «Танцевальная палитра». Первую постановку представят в 13:00, вторую — в 18:00. Билеты стоят 250 и 400 руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка кошек

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Выставка кошек

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

4-5 октября в павильонах Нижегородской ярмарки на улице Совнаркомовская, 13 пройдет выставка собак и кошек «Зоомир». Также в программе — фестиваль «Найди себе друга», призванный привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Выставка будет работать с 10:00 до 18:00. Взрослый билет стоит 300 руб., льготный (в том числе для детей 7-14 лет и пенсионеров) — 250 руб. Для детей младше семи лет вход свободный.

5 октября в арт-пространстве «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32 состоится обсуждение романа Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» и экранизации Тома Тыквера. Спикером выступит кандидат филологических наук, доцент НИУ ВШЭ-Нижний Новгород Нелли Борышнева. Участники обсудят мотив совершения преступления ради идеи, культ страсти в романе, тему безумия и жестокости. Встреча начнется в 16:30, билет стоит 1 тыс. руб.

5 октября в планетарии имени Г.М. Гречко на улице Революционная, 20 состоится концерт, посвященный 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Камерный хор «Нижний Новгород» исполнит песни на стихи поэта, выступление дополнят видеоинсталляции на куполе планетария. Концерт начнется в 18:00, билеты — от 900 руб. до 1,5 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 4 октября в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Сложная смесь» — спецпроект Первой международной экобиеннале. До 5 октября в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Готический ампир. От гравюры к гризайли. Мистические образы старины в диалоге с современным искусством». До 5 октября в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта юбилейная выставка художника Алексея Акилова «Там белая лошадь у ручья». До 12 октября в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Как это было… Сергей Сорокин. Живопись». До 12 октября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7 открыта выставка пяти нижегородских художников Якова Васильченко, Галины Каковкиной, Наталии Панковой, Николая Сметанина, Сергея Сорокина «Черный пруд. Пять отличий». До 12 октября в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 открыта выставка «Шепот эмоций». До 19 октября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Мечты о доме» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова». До 5 ноября в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Атом. Будущее», посвященная 80-летию госкорпорации «Росатом». До 9 ноября в «Цехе» на улице Варварская, 32 открыта групповая выставка «Формат был изменен». До 9 ноября в Игрушечном музее на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «На Покровку по грибы». До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Земное/Планетарное» (часть Первой международной биеннале экологического искусства) и выставка «Бумага. Смешанная техника». До 16 ноября в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9 открыты выставки «Пурпурные рукава» и «Магия останавливать время».

Подготовила Елена Ковалева