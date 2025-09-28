На организацию Кубка мэра по шахматам в Казани выделили 1,5 млн рублей

На организацию Кубка мэра Казани по шахматам выделено 1,5 млн руб. Участникам предусмотрены кубки за первые три места, а также 12 дипломов и 100 медалей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Турнир будет транслироваться онлайн. На месте будет дежурить скорая помощь. Исполнителю нужно предоставить оборудование для протоколов и итоговых таблиц. Запланирована фото- и видеосъемка. Ведущий мероприятия будет знать русский и татарский языки, а творческие коллективы примут участие в открытии и закрытии.

Гостей и спортсменов обеспечат проживанием и питанием. Контракт действует до 31 декабря.

Влас Северин