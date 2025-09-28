«Амкар» одержал победу на выезде

ФК «Амкар» в матче 23-го тура чемпионата среди команд Второго дивизиона в Нижнем Тагиле одержал победу над «Уральцем-ТС». Итог поединка — 2:0.

Счет в этой встрече гости открыли на 48-й минуте, когда после розыгрыша углового отличился Михаил Сухорученко. Незадолго до окончания игры на 82-й минуте гол забил Лев Толкачев.

До окончания турнира командам осталось провести по три игры. Пока пермский клуб занимает второе место и в следующем туре 5 октября сыграет дома с «Уралом-2» из Екатеринбурга.