«Молот» впервые в сезоне проиграл дома

В третьем матче домашней серии игр в чемпионате ВХЛ «Молот» уступил ХК «Дизель». Команда из Пензы победила со счетом 3:2. В первом и втором периодах команды обменялись голами, а в заключительной трети матча забить сумели только гости. В составе пермской команды отличились Михаил Казаков и Даниил Лапин. Это первое поражение «Молота» на своей площадке, где были проведены четыре игры.

Следующий матч подопечные Альберта Мальгина проведут в Перми 30 сентября. Соперником будет саратовский «Кристалл».