Экспертиза согласовала проект складских и офисных помещений в логистическом комплексе в Паздерино

Девелопер логистического комплекса в Паздерино — компания «Ива-Строй» получила положительное заключение экспертизы на проект складских и офисных помещений в этом объекте. Согласно Единому госреестру заключений экспертизы проектной документации, заключение датировано 17 сентября. Как указано на Инвестиционном портале Пермского края, логистический комплекс «Ива-Строй» в Паздерино сейчас находится на этапе проектирования.

Проект «Ива-Строй» по возведению логистического комплекса свободного назначения класса А в Паздерино в сентябре 2022 года получил статус приоритетного инвестиционного. Вместе с руководителем компании Анной Ивановой соучредителем «Ива-Строй» является депутат оренбургского городского совета, директор инвесткомпании «Оренбургстрой» Андрей Хавилов. Ранее рядом с комплексом «Ива-Строй» близкая обществу организация «Ива-Логистик» тоже планировала логистический центр, общая площадь двух объектов должна была составить 39 тыс. кв. м. Однако весной 2024 года с инициативы «Ива-Логистик» сняли статус приоритетного инвестпроекта. Вместо двух комплексов в Паздерино возведут один. Это решение позволит компании увеличить площадку и качественно разместить на ней все планируемые объекты склада.

В проект логистического комплекса инвестор вложит 752 млн руб., его площадь составит не менее 22 тыс. кв. м. На объекте будет также организовано пространство для функционирования центра. Комплекс займет три участка суммарной площадью 9,14 га. В июле источник в региональной бизнес-среде рассказал «Ъ-Прикамье», что в логистическом комплексе «Ива-Строй» в деревне Паздерино может разместиться распредцентр федеральной сети «Красное & белое».