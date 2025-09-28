В начале недели в Татарстане ожидаются заморозки до –2 градусов

В понедельник в Татарстане ночью местами возможны заморозки в воздухе и на почве до –2 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Осадков как ночью, так и днем на территории республики не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, а днем — от +5 до +10 градусов.

В Казани ночью температура составит от +2 до +4 градусов, а в низинах — от 0 до +2 градуса. Днем сохранится облачная погода с прояснениями, максимальная температура достигнет от +7 до +9 градусов.

Влас Северин