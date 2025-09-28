Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с «Челябинском»

В 12-м туре Лиги PARI (Первой лиги) футбольный клуб «Уфа» в домашнем матче сыграл в нулевую ничью с «Челябинском».

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы. Если «Челябинск», перед игрой занимавший четвертое место с 21 очком, борется за выход в Российскую премьер-лигу, то задача «Уфы» — не опуститься ниже 16 строчки. После 11 туров у башкирского клуба было 10 очков, команда находилась на 13 месте.

Для обеих команд сегодняшняя встреча была второй за неделю — игровая неделя ознаменовалась матчами четвертого раунда Кубка России. «Челябинск» с задачей выйти в пятый раунд турнира справился, победив со счетом 3:2 «Иркутск» (выступает в дивизоне «Б» Второй лиги), а «Уфа» вылетела из Кубка, проиграв в серии пенальти «Фанкому», любительскому клубу из Кирова (1:1, 4:5 по серии пенальти).

Матч на стадионе «Нефтяник» прошел в равной борьбе, что и выразилось в счете на табло. Лучший момент забить в первом тайме имел «Челябинск». На восьмой минуте гостям удался прорыв по центру поля, нападающий Эза Квасси Вильфрид на границе штрафной отпасовал налево полузащитнику Рамазану Гаджимурадову, который, обыграв защитника Денис Кутина, с границы вратарской площади ударил в дальний угол. Вратарь Александр Беленов отразить удар не смог, но мяч, не долетев в створ, попал в того же Вильфрида, невольно спасшего ворота уфимцев.

У «Уфы» большинство атак проходило по левому флангу: удары наносили молодые нападающие Мигран Агеян и Данил Ахатов. Самый опасный момент создал Агеян — на 20-й минуте он перехватил пас на чужой половине поля и, не доходя с мячом до штрафной, ударил в левой угол, но голкипер с ударом справился.

Во втором тайме больше моментов было у челябинцев, а один из них завершился точным ударом Вильфрида, который на 50-й минуте удачно замкнул навес со штрафного с левого фланга. Судья зафиксировал положение «вне игры» и гол не засчитал. На повторе, между тем, видно, что нападающей южноуральцев находился в правильном положении при приеме мяча.

Еще несколько подходов к воротам «Уфы» гостям успеха не принесли. Замены в составе хозяев — выход Уильямса Чимези и Филипа Мрзляка — тоже не смогли переломить ход матча. В добавленные четыре минуты команды голов не забили, 0:0.

У «Уфы» 12 очков в 11 играх. В 13-м туре подопечные Омари Тетрадзе на домашнем поле сыграют с клубом «Спартак» из Костромы — лидером чемпионата, матч состоится 4 октября на стадионе «Нефтяник».

Идэль Гумеров